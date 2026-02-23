ASKİ 23 Şubat baraj doluluk oranı yüzde kaç? Ankara barajlarında güncel durum
Ankara barajlarının güncel verileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Şubat ayı boyunca etkili olan yağışların ardından başkente su sağlayan barajların aktif doluluk oranı yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında su miktarının yaklaşık 18 katına çıktığı görülüyor. Peki, ASKİ 23 Şubat verileri ile Ankara barajlarının su seviyesi yüzde kaç? İşte tüm detaylar...
Haftanın ilk gününde Ankara baraj doluluk oranı araştırmaları hız kazandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), her gün güncel verileri web sitesi üzerinden yayımlıyor. Ankara’nın su kaynakları olan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek ve Türkşerefli barajlarının son durumu netlik kazandı. Bu kapsamda “ASKİ 23 Şubat Pazartesi Ankara barajlarının su seviyesi ve aktif doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
ASKİ 23 ŞUBAT 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 23 Şubat 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 26,45 seviyesinde yer aldı. Aktif doluluk oranı ise yüzde 17,89 olarak kaydedildi.
23 ŞUBAT ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM
Akyar Barajı: yüzde 44,47
Çamlıdere Barajı: yüzde 22,83
Çubuk 2 Barajı: yüzde 37,59
Eğrekkaya Barajı: yüzde 45,94
Kargalı Barajı: yüzde 100
Kavşakkaya Barajı: yüzde 33,03
Kesikköprü Barajı: yüzde 100
Kurtboğazı Barajı: yüzde 30,76
Peçenek Barajı: yüzde 21,74
Türkşerefli Barajı: yüzde 5,20