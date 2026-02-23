Haftanın ilk gününde Ankara baraj doluluk oranı araştırmaları hız kazandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), her gün güncel verileri web sitesi üzerinden yayımlıyor. Ankara’nın su kaynakları olan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek ve Türkşerefli barajlarının son durumu netlik kazandı. Bu kapsamda “ASKİ 23 Şubat Pazartesi Ankara barajlarının su seviyesi ve aktif doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...