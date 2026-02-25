Canlı
        ASKİ 25 Şubat 2026 baraj doluluk oranı: Ankara barajlarında güncel su seviyesi ve aktif doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        ASKİ 25 Şubat baraj doluluk oranı: Ankara barajlarında güncel su seviyesi yüzde kaç?

        Ankara barajlarındaki son durum Ankaralılar tarafından merak ediliyor. Şubat ayının sonuna doğru yaklaşırken Ankara barajları dolmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılın Şubat ayı ile 2026 Şubat ayı karşılaştırıldığında, su miktarının yaklaşık 20 kat arttığı görülüyor. Peki, ASKİ 25 Şubat Ankara baraj doluluk oranı ve aktif doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 25.02.2026 - 09:46
        1

        Ankara barajlarının aktif doluluk oranı, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşıldı. Başkentte kış ayları yağışlı geçerken, barajların su seviyesi yükseliş gösteriyor. Ankara’nın su kaynakları olan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli ve Uludere barajlarının güncel verileri belli oldu. Bu kapsamda “25 Şubat 2026 Ankara barajlarında su seviyesi yüzde kaç oldu?” sorusunun cevabı haberimizde...

        2

        ASKİ 25 ŞUBAT BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 25 Şubat 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 26,81 seviyesinde yer aldı. Aktif doluluk oranı ise 18,29 yüzde olarak kaydedildi.

        3

        ANKARA BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ

        Akyar Barajı: yüzde 45,49

        Çamlıdere Barajı: yüzde 23,02

        Çubuk 2 Barajı: yüzde 38,77

        Eğrekkaya Barajı: yüzde 46,75

        Kargalı Barajı: yüzde 100

        Kavşakkaya Barajı: yüzde 33,81

        Kesikköprü Barajı: yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: yüzde 31,64

        Peçenek Barajı: yüzde 21,74

        Türkşerefli Barajı: yüzde 5,20

        Uludere Barajı: yüzde 36,445

