Ankara barajlarının aktif doluluk oranı, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşıldı. Başkentte kış ayları yağışlı geçerken, barajların su seviyesi yükseliş gösteriyor. Ankara’nın su kaynakları olan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli ve Uludere barajlarının güncel verileri belli oldu. Bu kapsamda “25 Şubat 2026 Ankara barajlarında su seviyesi yüzde kaç oldu?” sorusunun cevabı haberimizde...