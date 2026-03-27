ASKİ 27 Mart baraj doluluk oranı: Ankara barajlarının güncel verileri belli oldu!
Ankara'da barajların doluluk oranları, vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Başkente su sağlayan 10 baraja ait güncel veriler, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, 27 Mart 2026 Cuma günü Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte ayrıntılar...
Ankara’da barajların doluluk oranı, özellikle kış aylarında etkili olan yağışların ardından yeniden gündemin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi. Başkentin su ihtiyacını karşılayan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek ve Türkşerefli barajlarında su seviyesinin artış gösterdiği gözlemleniyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan güncel verilerle birlikte, 27 Mart 2026 itibarıyla Ankara’daki aktif doluluk oranı belli oldu. İşte detaylar haberimizde...
ASKİ 27 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 27 Mart 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 29,88 seviyesinde kaydedildi. Aktif doluluk oranı ise yüzde 21,72 olarak ölçüldü.
ANKARA BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Akyar Barajı: yüzde 52,63
Çamlıdere Barajı: yüzde 25,35
Çubuk 2 Barajı: yüzde 48,55
Eğrekkaya Barajı: yüzde 56,83
Kargalı Barajı: yüzde 100
Kavşakkaya Barajı: yüzde 40,35
Kesikköprü Barajı: yüzde 100
Kurtboğazı Barajı: yüzde 29,34
Peçenek Barajı: yüzde 21,74
Türkşerefli Barajı: yüzde 5,20