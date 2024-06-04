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        Haberler Bilgi Magazin Fatma Karanfil kimdir, kaç yaşında, neden öldü, hastalığı neydi? Aşkı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil dizileri ve filmleri

        Fatma Karanfil kimdir? Fatma Karanfil kaç yaşında, neden öldü, hastalığı neydi?

        Aşkı Memnu'nun Şayeste'si olarak hafızalara kazınan Fatma Karanfil hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun sevenleri derin üzüntü yaşarken ölüm haberini menajeri duyurdu. Birçok dizi ve filmlerde rol alan Fatma Karanfil LCC'de eğitim almış ve 1968'de Ses dergisi yarışmasında kazandığı üçüncülükle sinemaya başlamıştı. Peki Fatma Karanfil kimdir, kaç yaşında, neden öldü, hastalığı neydi? İşte, Fatma Karanfil dizileri ve filmleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 09:14 Güncelleme: 04.06.2024 - 09:30
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        Geçtiğimiz haftalarda Kanser tedavisi ünlü oyuncu Fatma Karanfil hayatını kaybetti. Fatma Karanfil’in doktorları, oyuncunun uyanmasının zor olduğunu yakınlarına iletmişti. Karanfil, son olarak "Aşk-ı Memnu" dizisindeki "Şayeste" rolüyle hafızalarda yer edinmişti. Peki Fatma Karanfil kimdir? Fatma Karanfil kaç yaşında, neden öldü, hastalığı neydi?

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        FATMA KARANFİL HAYATINI KAYBETTİ

        Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü oyuncu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde yoğun bakımda entübe edilmişti. 4. evre kanser olan Fatma Karanfil’in doktorları, oyuncunun uyanmasının zor olduğunu yakınlarına duyurmuştu.

        72 yaşındaki usta oyuncu Fatma Karanfil'den acı haber geldi. Geçtiğimiz günlerde entübe edilen Fatma Karanfil hayatını kaybetti. Kansere yakalanan Karanfil'e teşhis konulduğunda çoklu metastasın başladığı öğrenilmişti.

        Fatma Karanfil'in vefat haberini menajeri Aslı İslamoğlu sosyal medya hesabından duyurdu:

        "Değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'i kaybettik. Türk sinema ve tiyatrosunun saygın isimlerinden, çok değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

        Sanat hayatı boyunca pek çok başarılı projede yer alan ve birçok ödüle layık görülen Fatma Karanfil, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda zarafeti, çalışkanlığı ve insanlığı ile de örnek alınan bir isimdi. Bu acı kaybın derin üzüntüsünü yaşarken, Fatma Karanfil'e Allah'tan rahmet diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Işığı hiç sönmeyecek, kalplerimizde ve sanat dünyasında daima parlayacaktır. Mekanın cennet olsun, değerli Fatma Karanfil. Tüm Sanat camiasına ve Kamuoyuna duyurulur."

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        FATMA KARANFİL KİMDİR?

        3 Şubat 1952'de Eskişehir’de dünyaya gelen Fatma Karanfil, Language and Culture Center’de okuduktan sonra 1968'de Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak sinemaya adım attı.

        1975'te Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra boşanan Karanfil, 1976 - 1980 yılları arasında Londra’da tekstil eğitimi aldı. Fatma Karanfil, daha önce meme kanseri teşhisi konulmasına rağmen hastalığı yenmeyi başardı.

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        Yeşilçam’ın unutulmayan yapımlarından 'Keloğlan'da 'Fatma' karakterini canlandıran Karanfil, 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki 'Şayeste' rolüyle de hatırlanıyor.

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        FATMA KARANFİL FİLMLERİ VE DİZİLERİ
        1968: Kara Battal'ın Acısı
        1968: Kezban
        1968: Ömrümün Tek Gecesi
        1968: Sarmaşık Gülleri
        1968: Yakılacak Kitap
        1969: Allah Aşkı Yarattı
        1969: Allah'ın Arslanı Hazreti Ali
        1969: Çakırcalı Mehmet Efe
        1969: Cesur Kabadayı
        1969: Dağlar Kızı Reyhan
        1969: Fosforlu Cevriyem
        1969: Günah Bende mi?
        1969: İki Günahsız Kız
        1969: Mezarımı Taştan Oyun
        1969: Namus Fedaisi
        1969: Ömür Boyu
        1969: Sokak Kedisi
        1969: Sonbahar Rüzgarları
        1969: Yaşamak Ne Güzel Şey
        1970: Ayşecik Sana Tapıyorum
        1970: Civan Ali
        1970: Hoş Memo
        1970: İki Aşk Arasında
        1970: Kan Yağmuru
        1970: Komando Memet
        1970: Linç
        1970: Müthiş Türk
        1970: Öp Beni
        1970: Paralı Askerler
        1970: Sevgili Muhafızım
        1970: Şıllık
        1971: Adını Anmayacağım
        1971: Cilalı İbo Yetimler Meleği
        1971: Genç Kızlar Pansiyonu
        1971: Görünce Kurşunlayın
        1971: Kaçaklar
        1971: Kanım Vatan İçin
        1971: Keloğlan Aramızda
        1971: Mavi Boncuk
        1971: Süper Adam
        1971: The Sensuous Doll
        1971: Üvey Ana
        1971: Yosmalar Tuzağı
        1972: Kadın Yapar
        1972: Kahpe / Bir Kız Böyle Düştü
        1972: Zorbanın Aşkı
        2002: Çocuklar Duymasın
        2002: Evli ve Çocuksuz
        2002: Kınalı Kar
        2002: Kumsaldaki İzler
        2002: Sırlar Dünyası / Sır Kapısı
        2003: Yeşilçam Denizi
        2004: Büyük Buluşma
        2004: Çocuklar Ne Olacak
        2005: Beşinci Boyut
        2005: Üç Kadın
        2006: Annemin Gelini
        2006: Gülpare
        2006: Kınalı Kuzular: Nişanlıya Verilen Söz
        2007: Elveda Derken
        2007: Evimin Erkeği
        2007: Kınalı Kuzular: Reşit Paşa Vapuru
        2007: Kınalı Kuzular: Son Nefes
        2007: Kınalı Kuzular: Üç Kardeş
        2007: Yusuf'un Annesi
        2008: Aşk-ı Memnu
        2008: Gökten Üç Elma Düştü
        2012: Çanakkale 1915
        2012: Huzur Sokağı
        2013: Selam
        2014: Çiçek
        2015: Aşk Yeniden
        2015: Değiştir Bakalım
        2015: Hannas: Karanlıkta Saklanan
        2016: Adını Sen Koy
        2017: Bahtiyar Ölmez
        2017: Çocuklar Duymasın
        2018: Bizi Hatırla
        2019: Kimse Bilmez

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