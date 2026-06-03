Aslı Baş davasında kritik duruşma

Aslı Baş’ın ailesi, yıllardır süren yargılama sürecinde adalet taleplerini sürdürürken, dosyada daha önce birçok savcı ve mahkeme heyeti değişti.
Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Ocak 2020’de tüm sanıklar hakkında beraat kararı vermiş, dosya temyiz incelemesi için Yargıtay’a taşınmıştı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise 5 Ağustos’ta kararı bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye göndermiş, geçtiğimiz aralık ayında görülen duruşmada eksik verilerin giderilmesi talep edilmişti. Yarın görülecek duruşmada mahkemenin dosyaya ilişkin ara karar vermesi bekleniyor.