Aslı Bekiroğlu: Yeniden operasyona giriyorum

Uzun süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Aslı Bekiroğlu, rahmindeki miyomun alınması için geçirdiği ameliyat sırasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle zorlu bir tedavi süreci geçiriyor.

Bağırsağının yanlışlıkla kesilmesi nedeniyle daha önce altı kez ameliyat geçiren oyuncu, geçtiğimiz haftalarda son iki yılda yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatarak iki kez ölümden döndüğünü açıklamıştı.

REKLAM

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Hastaneden fotoğraf paylaşan Aslı Bekiroğlu, bugün yedinci kez ameliyat masasına yatacağını duyurdu. "Yarın sabah yeniden operasyona giriyorum" diyen ünlü oyuncu, takipçilerinden dua istedi.