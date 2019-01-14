Aslı Enver'den Murat Boz hamlesi

Giriş: 14.01.2019 - 08:25 | Güncelleme:  

2,5 yıllık beraberliğin ardından geçen nisanda ayrılık kararı alan Aslı Enver ile Murat Boz'dan hayranlarını sevindirecek haber gelmiş ve çift barışmıştı. Barışma sonrası Enver'den sürpriz hamle geldi

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    Geçtiğimiz günlerde Murat Boz ile barışan Aslı Enver cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Enver, müstakbel kayınvalidesi Nedret Boz'u Instagram hesabından takibe aldı.

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    BARIŞMA SONRASI İLK FOTOĞRAF

    Barışma sonrası ilişkilerini gözden uzakta yaşama kararı alan Murat Boz-Aslı Enver çiftinin yeni fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

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    Murat Boz ile Aslı Enver yeni yılı yurt dışında karşılamak yerine Türkiye geçirmeyi tercih etmişti.

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    "ÖZEL HAYATIMIZLA İLGİLİ KONUŞMAMA KARARI ALDIK"

    Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Barıştık ama özel hayatımızla ilgili konuşmama kararı aldık" demişti...

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