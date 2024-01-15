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        Haberler Magazin Aslı Enver: Uyku eğitimi alıyorum - Magazin haberleri

        Aslı Enver: Uyku eğitimi alıyorum

        Aslı Enver, kızı Elay'ı uyutmaya çalışırken kendisinin beşikte yorgun düştüğü anları yayımladı. Enver; "Uyku eğitimi alıyorum" diyerek espri yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 08:19 Güncelleme: 15.01.2024 - 08:19
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        Ünlü oyuncu Aslı Enver, 12 Kasım 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenmişti.

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        Enver, 4 Temmuz 2023'te de kızı Elay'ı dünyaya getirmişti. 38 yaşında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Aslı Enver, kızıyla objektif karşısına geçti.

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        "UYKU EĞİTİMİ ALIYORUM"

        Aslı Enver, Elay'ı uyutmaya çalışırken kendisinin beşikte yorgun düştüğü anları yayınladı. Bu kareyi takipçileriyle paylaşan Enver; "Uyku eğitimi alıyorum" diyerek, espri yaptı. Anne - kızın bu fotoğrafı oldukça beğeni aldı.

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        "HASSAS KONULAR"

        Öte yandan, Berkin Budak'ın 8 yaşında Demir adında bir çocuğu daha bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda objektiflere yansıyan Aslı Enver'e muhabirler; "Demir'i de sormak istiyoruz. Aranız nasıl?" sorusunu yöneltmişti. Ünlü oyuncu, "Ya o da çok tatlı. Her şey çok iyi ama hassastır ya o şeyler... Teşekkür ederim" ifadelerini kullanmakla yetinmişti.

        Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

        #aslı enver
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