Aslı Enver: Uyku eğitimi alıyorum
Aslı Enver, kızı Elay'ı uyutmaya çalışırken kendisinin beşikte yorgun düştüğü anları yayımladı. Enver; "Uyku eğitimi alıyorum" diyerek espri yaptı
Ünlü oyuncu Aslı Enver, 12 Kasım 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenmişti.
Enver, 4 Temmuz 2023'te de kızı Elay'ı dünyaya getirmişti. 38 yaşında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Aslı Enver, kızıyla objektif karşısına geçti.
"UYKU EĞİTİMİ ALIYORUM"
Aslı Enver, Elay'ı uyutmaya çalışırken kendisinin beşikte yorgun düştüğü anları yayınladı. Bu kareyi takipçileriyle paylaşan Enver; "Uyku eğitimi alıyorum" diyerek, espri yaptı. Anne - kızın bu fotoğrafı oldukça beğeni aldı.
"HASSAS KONULAR"
Öte yandan, Berkin Budak'ın 8 yaşında Demir adında bir çocuğu daha bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda objektiflere yansıyan Aslı Enver'e muhabirler; "Demir'i de sormak istiyoruz. Aranız nasıl?" sorusunu yöneltmişti. Ünlü oyuncu, "Ya o da çok tatlı. Her şey çok iyi ama hassastır ya o şeyler... Teşekkür ederim" ifadelerini kullanmakla yetinmişti.
Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram