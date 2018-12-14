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2 yıl sürdü. Bugün bitti. Aslında gözgöze bakamadık. Birden bir kenetlendik ve ayrılamadık. Abim çok ağladı bana sarıldığında, ben de öyle. 'Çok iyi ol' dedi. Beni çok özlediği her halinden belliydi.