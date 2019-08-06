Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; oyuncu ve şarkıcı Aslı Omağ, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Çekimleri Muğla’da gerçekleşen Kalk Gidelim dizisinde Meryem karakterini canlandıran Omağ, yeni sezon çekimleri için Muğla’ya gitmeden arkadaşlarıyla buluşup hasret giderdi.

Yazı dinlenerek geçirdiğini belirten oyuncu, kendisini yoğun bir temponun beklediğini söyleyerek dizinin yanı sıra da sahne alacağını sözlerine ekledi.

Projeden bahseden Aslı Omağ, "Değişik bir işe imza atacağız. Daha önce hiç denenmemiş bir şey olacak. Sürpriz bir proje olduğu için sadece şu kadarını söyleyeyim; büyük bir senfoni orkestrasıyla sahneye çıkıp, farklı bir konsepte imza atacağız" Şeklinde konuştu.