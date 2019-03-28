Yaşar İpek hocası Aslı Omağ ile birlikte sahne aldı

Ünlü şarkıcı Yaşar İpek, hocası oyuncu ve sanatçı Aslı Omağ ile beraber sahne aldı. Seyirciler arasında bulunan Seren Serengil de bol bol eşi Yaşar İpek ile Aslı Omağ'ın fotoğraflarını çekti