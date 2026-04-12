Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; geçtiğimiz akşam Etiler'de bulunan bir eğlence mekânına narkotik ekipleri tarafından baskın düzenlendi. İşlek saatlerde gerçekleştirilen operasyonda, içeride bulunan müşterilere yönelik detaylı arama yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren denetim boyunca mekânda hareketli anlar yaşandı.

Operasyon sırasında 2017 Best Model of Turkey birincisi ve oyuncu Aslıhan Karalar'ın kardeşi Atahan Karalar’ın da içeride olduğu öğrenildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği üst aramasının ardından Atahan Karalar'ın mekândan ayrıldığı görüldü.

Aslıhan Karalar ve erkek kardeşi Atahan Karalar