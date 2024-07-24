ASMR'nin beyindeki etkileri: Fısıltıların ve seslerin sırrı ne, neden bazı insanları rahatlatıyor?
Fısıltıların ve yumuşak seslerin büyülü dünyasına hoş geldiniz! ASMR, "Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi" olarak bilinen ve bazı insanlarda rahatlama hissi uyandıran bu fenomen, beynimizde gizemli bir yolculuğa çıkarıyor. Peki, bu seslerin ardındaki sır nedir ve neden bazıları için bu kadar huzur verici? İşte detaylar!
Son yıllarda popüler hale gelen ASMR videoları, fısıltılar ve çeşitli sakinleştirici sesler aracılığıyla izleyicilere huzur veriyor. Bu seslerin beyin üzerindeki etkileri ve bazı insanları neden derinden rahatlattığı, hala çözülememiş bir gizem olarak karşımızda duruyor. İşte jkonuya ilişkin detaylar...
DÜNYAYI KASIP KAVURMAYA DEVAM EDİYOR
Mikrofonun etrafında dönen bir makyaj fırçası, ipliği hafifçe kesen bir makas, usulca fısıldayan bir kişi - "ASMR videoları" araması bu ve daha birçok çekici sesi ortaya çıkarıyor ve bu fenomen 2010'larda interneti kasıp kavurduğundan beri video kataloğu sadece büyüdü.
NEDİR ASMR?
ASMR "otonom duyusal meridyen tepkisi" anlamına geliyor. Daha sonra ASMR için çevrimiçi forumlar kuran Jennifer Allen tarafından 2010 yılında ortaya atılan bu terim, bir uyaran tarafından tetiklenen ve zirveye ulaşan spontane veya otomatik bir hissi ifade eder.
Birleşik Krallık'taki Sussex Üniversitesi'nde psikolog olan Giulia Poerio, fenomenin kendisinin farklı insanlar için farklı anlamları olduğunu söyledi. Ancak çoğu araştırmacı ve dinleyici ASMR'nin iki ana bileşeni olduğu konusunda hemfikir: kafada başlayıp omurgadan aşağı yayılan karıncalanma ya da "ışıltılı" bir his ve bir coşku ve rahatlama hissi.
Poerio, verdiği demeçte "Saçınızın okşanması gibi bir şey" dedi. Alternatif olarak ASMR, bazı insanların müzik dinlerken yaşadığı ürperme hissine benziyor. Ancak müziğin neden olduğu ürperti kalbinizin daha hızlı atmasına ve tüylerinizin diken diken olmasına neden olabilirken, ASMR kişinin kalp atış hızını düşürme ve nefes alışını yavaşlatma eğilimindedir.
"ASMRTİSTLER" HER YERDE KARŞIMIZA ÇIKIYOR
İnsanlar ASMR'yi tetikleyicilere tepki olarak yaşarlar ve bu tetikleyiciler birçok şekilde olabilir. Mikrofonlara fısıldayan ve parmaklarını mikrofonlara vuran "ASMRtistler" özellikle YouTube'da popülerdir. Ancak Poerio'ya göre, işitsel uyaranlara ek olarak, birinin saçınızı hafifçe taraması gibi dokunsal hisler de ASMR'yi tetikleyebilir.
Fısıltılı bir video ya da rahatlatıcı bir dokunuş ASMR'yi tek başına tetiklemek için yeterli değildir; Virginia'daki Shenandoah Üniversitesi'nde fizyolog olan ve bilgilendirici bir web sitesi olan ASMR Üniversitesi'nin kurucusu Craig Richard, bu hissin gerçekleşmesi için insanların genellikle bulundukları ortamda kendilerini sakin ve güvende hissetmeleri gerektiğini söylüyor.
ASMR HAKKINDA KİTAP YAZDI, PODCAST HAZIRLADI
ASMR hakkında bir kitabı ve podcast'i de bulunan Richard, ASMR içerik oluşturucularının bunu bazen izleyicileriyle bir aşinalık duygusu yaratarak başardığını söyledi. 2018 yılında yapılan bir çalışmada Richard ve meslektaşları, ASMR tetikleyicilerinin çoğunun "bağlı davranışlarla", yani arkadaşlar, ebeveynler ve çocuklar ve romantik partnerler gibi kişiler arası yakın bağları olan insanlar arasında değiş tokuş edilen şefkatli davranışlarla ilgili olduğunu öne sürdüler.
Richard, "Neredeyse tüm büyük, en iyi ASMR videolarına bakarsanız, birinin sizi gerçekten iyi tanıyormuş gibi davrandığını görürsünüz" dedi. "Beyninizi, tanıdığınız ve rahat olduğunuz birinin size olumlu kişisel ilgi gösterdiğini düşünmesi için kandırıyor."
RAHATLAMA VE KARINCALANMA HİSSİ
Beynin medial prefrontal korteks (mPFC) adı verilen bölümü, insanlar ASMR videoları izlerken rahatlama veya karıncalanma hissi yaşadıklarında aydınlandı. mPFC, tımar gibi sosyal davranışların işlenmesi ve yönlendirilmesi de dahil olmak üzere sayısız işlevle ilgilidir.
Bu, nazik dokunuşların ve şefkatli etkileşimlerin neden yaygın ASMR tetikleyicileri olduğunu açıklayabilir. Rahatlama ve sosyal bağ ile ilişkili bir nörotransmitter ve hormon olan oksitosin, mPFC'deki reseptörlere bağlanır ve bu nedenle ASMR'nin sağladığı rahatlamaya dahil olabilir.
HERKES ASMR DENEYİMİNİ YAŞAYAMIYOR
Poerio, "Beyninizin nasıl oluştuğu ve daha önceki gelişiminizdeki deneyimleriniz açısından muhtemelen bunun sinirsel bir temeli var" dedi. Bazı çalışmalar, nevrotiklik veya yeni deneyimlere açıklık gibi belirli kişilik özelliklerine sahip kişilerin ASMR yaşama olasılığının, bu özelliklere sahip olmayanlara göre daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur.
DOĞRU TETİKLEYİCİYİ BULAMAMIŞ OLABİLİRLER
Richard, "Bazıları, kendileri için işe yarayan tetikleyici türünü bulmalarının 100 ASMR videosunu aldığını söyleyecektir" dedi. Öte yandan, bazı insanların ASMR'yi video izleyerek asla deneyimlemediğini, ancak gerçek dünyadaki bir şeyin bu hissi tetikleyebileceğini belirtti.
Kaynak: Live Science