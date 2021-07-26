Trabzonspor Kasımpaşa maçı için geri sayım başladı. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 4. hazırlık maçına çıkacak her iki takımda da hedef bol gollü galibiyetle moral bulmak...
KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor, yeni sezon öncesinde dördüncü hazırlık maçında 26 Temmuz Pazartesi günü Kasımapaşa ile karşılaşacak. 19:00'da başlayacak mücadele ASpor'dan canlı yayınlanacak...
TRTSPOR YAYIN AKIŞI 26 TEMMUZ 2021
- 18:00 Ana Haber - canlı
19:00 Trabzonspor – Kasımpaşa - canlı
21:00 Transfer Raporu - canlı
23:00 Son Sayfa - canlı
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