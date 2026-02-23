Canlı
        Haberler Yaşam Astımı kontrol altında tutmak mümkün mü? İşte astım ataklarını önlemek için basit ipuçları

        Astımı kontrol altında tutmak mümkün mü? İşte astım ataklarını önlemek için basit ipuçları

        Rahat bir nefes alarak uyandığınız bir sabah yoksa, günlük aktivitelerinizin pek çoğu verimsiz olmaya adaydır. Nefes alırken zorlanmak hiçbirimizin tahammül edebileceği bir şey değil ama astım hastaları hayatları boyunca bu korkunç hisle mücadele ediyor. Peki astımı kontrol altında tutmak mümkün mü?

        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 10:06
        Astım ataklarını önlemenin basit ipuçları

        Astımla ilk kez karşılaşıldığında herkesin kalbinden geçen tek bir şey vardır: Bir an önce bu hastalıktan kurtulmak! Evet nefes almayı zorlaştırması, bitmek tükenmek bilmeyen bir öksürük ve halsizlikle astım; gündelik hayat kalitesini ciddi seviyede düşüren, göğüs hastalıklarından biri. Maalesef astımın kesin bir tedavisi yok ancak hem bazı ilaçlar hem de gündelik hayatınızda değiştireceğiniz bazı alışkanlıklar sayesinde astımı kontrol altına alabilirsiniz. İşte astım ataklarını önlemek için basit ipuçları...

        İlaçlarını aksatma

        Astım tamamen iyileşen bir hastalık değil. İlaçlarla ancak kontrol altında tutulabilir bu yüzden özellikle kontrol dönemlerindeki ilaçların her gün düzenli kullanılması, atağı daha başlamadan bastırır.

        Evini “toz diyetine” sok

        Astım tozlu havayı, akarları ve alerjenleri sevmez. Bunlara maruz kalındığında nefes daralır ve atak gelir. Evinizin temizliğine her zamankinden daha çok özen göstermeli, özellikle uyuduğunuz odada nevresimleri haftada bir, 60 derece sıcaklıkta yıkamalısınız. Hipoalerjenik yastıklar, alezler denebilir.

        Ayrıca evinizde toz tutması mümkün olan halıları ve kalın perdeleri kaldırmalı eğer tamamen kaldıramıyorsanız bile azaltmalısınız. Yeni dönem teknolojileriyle üretilen HEPA filtreli süpürgeler ve hava temizleme cihazları da evdeki alerjenleri ve tozu azaltmada size yardım edebilir. Bahar aylarında doğada dolaşan polenlere de dikkat etmelisiniz. O dönemlerde maske takmayı deneyebilirsiniz.

        Evde küf olmadığından emin olun

        Astım için sakıncalı diğer bir durum da nemli ve küflü ortamlar. Evinizin içindeki nem oranı her daim dengede olmalıdır. Ev sık sık havalanmalı ne odanın kurumasına ne de ıslak ve küflü kalmasına izin verilmelidir. Nem, nefes sağlığı üzerinde direkt etkilidir.

        Sigaradan ve keskin kokulardan uzak durun!

        Astım kötü ve keskin kokuları da sevmez. Hele sigara, nargile, tütün ürünü gibi dumanlı maddeleri hiç sevmez. Eğer kullanıyorsanız hemen bırakmalı; sigara, nargile, tütsü, şömine dumanı gibi astım ataklarını tetikleyecek şeylerden uzak durmalısınız.

        Evcil hayvanla yaşıyorsan dikkat!

        Evcil hayvanları astım yüzünden evden göndermek en son isteyeceğimiz şeydir. Buna mecbur kalmamak için bazı düzenlemeler gerekir. Evcil hayvanı yatak odasına sokmamak; sevip kucakladıktan sonra üzerini değiştirmek ya da özellikle yatak odasında HEPA filtreli hava temizleme cihazı kullanmak işe yarayabilir.

        Hastalıktan korun

        Grip ve bunun gibi solunum yolu hastalıkları astımı tetikler. Bu hastalıklardan korunmak için hem bağışıklık sistemini güçlü tutmaya hem de aşı olmaya gayret edebilir hastalıktan korunmaya çalışabilirsiniz.

        Düzenli egzersizin önemi

        Özellikle yürüyüş, yüzme, bisiklet, koşu gibi kardiyo egzersizleri solunum kapasiteni artıracağı için astım ataklarına karşı işe yarar. Ama eğer açık alanda ve soğukta egzersiz yapıyorsanız ağzı-burnu örten atkı kullanmayı ve üşütmemeyi unutmayın.

        Başka bir hastalığınızın olup olmadığını öğrenin

        Alerjik rinit, reflü, sinüzit gibi hastalıklar astımı tetikleyebilir. Bu hastalıkların tedavisiyle ilgilenilmelidir. Fazla kilodan kurtulmak da astımla başa çıkmayı kolaylaştırır.

        Bazı ilaçlara dikkat

        Bazı beta‑bloker içeren ilaçlar (göz damlası dâhil) de astım için tetikleyici olabilir. Eğer bazı ilaçlardan sonra astımınız tetikleniyorsa doktora danışın ya da doktorunuz bir ilaç yazacakken astımınızın olduğunu hatırlatın.

