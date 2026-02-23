Astımı kontrol altında tutmak mümkün mü? İşte astım ataklarını önlemek için basit ipuçları

Astımla ilk kez karşılaşıldığında herkesin kalbinden geçen tek bir şey vardır: Bir an önce bu hastalıktan kurtulmak! Evet nefes almayı zorlaştırması, bitmek tükenmek bilmeyen bir öksürük ve halsizlikle astım; gündelik hayat kalitesini ciddi seviyede düşüren, göğüs hastalıklarından biri. Maalesef astımın kesin bir tedavisi yok ancak hem bazı ilaçlar hem de gündelik hayatınızda değiştireceğiniz bazı alışkanlıklar sayesinde astımı kontrol altına alabilirsiniz. İşte astım ataklarını önlemek için basit ipuçları...

İlaçlarını aksatma

Astım tamamen iyileşen bir hastalık değil. İlaçlarla ancak kontrol altında tutulabilir bu yüzden özellikle kontrol dönemlerindeki ilaçların her gün düzenli kullanılması, atağı daha başlamadan bastırır.

Evini “toz diyetine” sok

Astım tozlu havayı, akarları ve alerjenleri sevmez. Bunlara maruz kalındığında nefes daralır ve atak gelir. Evinizin temizliğine her zamankinden daha çok özen göstermeli, özellikle uyuduğunuz odada nevresimleri haftada bir, 60 derece sıcaklıkta yıkamalısınız. Hipoalerjenik yastıklar, alezler denebilir.

Ayrıca evinizde toz tutması mümkün olan halıları ve kalın perdeleri kaldırmalı eğer tamamen kaldıramıyorsanız bile azaltmalısınız. Yeni dönem teknolojileriyle üretilen HEPA filtreli süpürgeler ve hava temizleme cihazları da evdeki alerjenleri ve tozu azaltmada size yardım edebilir. Bahar aylarında doğada dolaşan polenlere de dikkat etmelisiniz. O dönemlerde maske takmayı deneyebilirsiniz.

Evde küf olmadığından emin olun Astım için sakıncalı diğer bir durum da nemli ve küflü ortamlar. Evinizin içindeki nem oranı her daim dengede olmalıdır. Ev sık sık havalanmalı ne odanın kurumasına ne de ıslak ve küflü kalmasına izin verilmelidir. Nem, nefes sağlığı üzerinde direkt etkilidir. Sigaradan ve keskin kokulardan uzak durun! Astım kötü ve keskin kokuları da sevmez. Hele sigara, nargile, tütün ürünü gibi dumanlı maddeleri hiç sevmez. Eğer kullanıyorsanız hemen bırakmalı; sigara, nargile, tütsü, şömine dumanı gibi astım ataklarını tetikleyecek şeylerden uzak durmalısınız. Evcil hayvanla yaşıyorsan dikkat! Evcil hayvanları astım yüzünden evden göndermek en son isteyeceğimiz şeydir. Buna mecbur kalmamak için bazı düzenlemeler gerekir. Evcil hayvanı yatak odasına sokmamak; sevip kucakladıktan sonra üzerini değiştirmek ya da özellikle yatak odasında HEPA filtreli hava temizleme cihazı kullanmak işe yarayabilir. Hastalıktan korun Grip ve bunun gibi solunum yolu hastalıkları astımı tetikler. Bu hastalıklardan korunmak için hem bağışıklık sistemini güçlü tutmaya hem de aşı olmaya gayret edebilir hastalıktan korunmaya çalışabilirsiniz.