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Haberler Dünyadan 'Astro'nun solisti Moonbin evinde ölü bulundu! K-Pop yıldızı Moonbin kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? - Magazin haberleri
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'Astro'nun solisti Moonbin evinde ölü bulundu

'Astro' müzik grubunun üyesi olan K-pop yıldızı Moonbin, 25 yaşında hayatını kaybetti. Polisinin açıklamasına göre, genç sanatçının intihar ettiği anlaşılıyor. Moonbin'in ölüm nedeninin ortaya çıkması için otopsi yapılacak

'Astro'nun solisti Moonbin evinde ölü bulundu! K-Pop yıldızı Moonbin kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? - Magazin haberleri
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Güney Koreli erkek müzik grubu 'Astro'nun solisti Moonbin (25), evinde ölü bulundu. Yonhap'ın haberine göre; polisin açıklamasında, Moonbin'in cansız bedeninin, yerel saatle 20.10 sularında şarkıcıya ulaşamadığı için evini ziyaret eden menajeri tarafından bulunduğu belirtildi.

Polisin cinayete dair herhangi bir kanıt bulamadığı, bu nedenle Moonbin'in intihar etmiş olabileceği kaydedilen açıklamada, şarkıcının ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılabileceği bilgisi verildi.

"MESLEKTAŞLARI BÜYÜK BİR KEDER İÇİNDE YASINI TUTUYOR"

'Astro' grubun bağlı olduğu Fantagio isimli şirketin açıklamasında da Moonbin'in ölüm haberi doğrulanarak, "Tüm Astro üyeleri ve meslektaşları, büyük bir keder içinde yasını tutuyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ailesinin huzur içinde Moonbin'e veda edebilmesi için spekülasyon ve yalan haberlerden kaçınılması istendi.

Moonbin
Moonbin

Tüm dünyayı saran ve özellikle gençlerin benimsediği Kore pop akımının önde gelen temsilcilerinden 'Astro' grubunun 1998 doğumlu üyesi Moonbin, 2016'da şarkıcı olarak çıkış yapmadan önce oyuncu ve model olarak çalışmıştı.

En son 8 Nisan'da Bangkok'ta sahne alan Moonbin'in kız kardeşi Moon Sua da kendisi gibi K-pop camiasında yer alan 'Billlie' isimli kız grubunun üyesi.

Güney Koreli erkek müzik grubu 'SHINee'nin baş solisti Kim Jong-hyun da 2017'de evinde ölü bulunmuştu.

Güney Kore, gelişmiş ülkeler arasında en yüksek genç intihar oranına sahip, ülkede 20'li yaşlardaki genç ölümlerinin arttığı biliniyor.

Fotoğraflar: AP

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Haberi Hazırlayan : Şeyda Odabaş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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