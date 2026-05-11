Astrolog Duygu Demir, HT Spor'da yorumladı: 2027'de Fenerbahçe'nin yükselişi başlıyor

Astrolog Duygu Demir, HT Spor ekranlarındaki Gece Yarısı programına konuk oldu ve takımların astrolojik haritalarını yorumladı.

İşte Duygu Demir'in sözleri:

"2-3 SENELİK ÇOK GÜÇLÜ BİR RÜZGAR ESİYOR"

"Beşiktaş “balık enerjili.” İster istemez burçlarla eşleştiriyorum. 2023 Mart’tan bu yana balık enerjisinde yapılanmadan tekrar geçmek zorunda diye gösteriyordu. Yönetim değişiklikleri gördük, teknik direktör değişiklikleri gördük. Bundan sonraki enerji, olanı korumak üzerine maalesef; olanı yükseltmek değil, korumak üzerine. 2027 yazı itibarıyla 2-3 senelik çok güzel bir rüzgâr esiyor. Beşiktaş’ta da Fenerbahçe’de de. Fenerbahçe’deki biraz daha güçlü."

Astrolojiye göre Fenerbahçe neden şampiyon olamadı?

"Fenerbahçe’nin haritasında şöyle bir şey var: “yara ve şifalanma” diye bir gösterge var. Bunu yenilenme alanına koyuyor Fenerbahçe’nin haritası. Bu da şu demek: Fenerbahçe ne zaman çok fazla prestij üzerinden veya “biz bu kişiyle beraber illa yürümeliyiz” dese, o zaman tosluyor. Ne zaman daha yenilikçi olup ezberlerini bozacak olsa, o zaman ilerliyor."

"TRABZONSPOR VE GALATASARAY İÇİN ÇOK GÜÇLÜ BİR SEZON"

"Aslan ve kova enerjisi güçlü olan takımların ön plana çıkacağını göreceğiz. Aslan enerjisi Galatasaray’a çok yarıyor. Önümüzdeki dönem Galatasaray çok güçlü; tekrar devam ediyor diyelim. Avrupa’yı da kapsayabilir. Bizde Jüpiter diye geçen uluslararası başarıyı anlatan bir gösterge de var. Trabzonspor da Galatasaray da aslan enerjili. 2026-2027 sezonunda kafa kafaya rekabet ve çatışmalar olacak. Trabzonspor ve Galatasaray için çok güçlü bir sezon."

"2027'DE FENERBAHÇE'NİN YÜKSELİŞİ BAŞLIYOR"

"Bu sezon Fenerbahçe’nin küllerinden hafiften bir ayaklanma zamanı. 2027 yazında bir enerjimiz var. Bununla beraber Fenerbahçe’nin yükselişi başlıyor."