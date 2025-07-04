AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Muharrem ayı ise 26 Haziran 2025 Perşembe günü başlamış olup, 25 Temmuz 2025 Cuma günü sona erecektir. Yani Aşure Günü, Muharrem ayı içinde yer alan özel bir gündür ve genellikle o gün aşure hazırlanır ve dağıtılır. Aşure Günü'nün özel bir başlangıç ve bitiş saati olmamakla birlikte, Muharrem ayının onuncu günü boyunca bu mübarek günün anlamı idrak edilir ve ibadetler yerine getirilir.