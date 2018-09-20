Merakla beklenen Aşure Günü geldi çattı. İslam dinine göre en önemli aylardan olan Muharrem ayı içerisinde bulunan Aşure Günü için hazırlıklar başladı. Peki Aşure Günü ne yapılır? Nasıl ibadet edilir? İşte ayrıntılar...

AŞURE GÜNÜ NE DEMEK?

Aşure Günü ya da Aşura Günü, hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet atfedilir. Muharrem ayında oruç ibadeti de yapılır.

Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayı. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla "haram"dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır. Araplar, İslamiyet öncesi dönemde (Cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan "muharrem" ayında birbirlerine savaş açmak gibi "yasaklanan" fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü Muharrem ayının 10. gününe denk gelmektedir. Yani bugün idrak ediliyor.

Aşure/Aşura Arapça’da on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türemiştir. Kelimenin Sâmî diller arasında ortak bir kelime olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, sözcük (ve gün) Musevilik inancında Büyük Kefaret Günü için kullanılmıştır. Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61'de Muharrem'in onuncu gününde (10 Ekim 680) Kerbelâ'da Yezid'in Ordusu tarafından katledilmiştir. Bunun dışında Aşure Günü'nde gerçekleştiğine inanılan dini açıdan önemli bazı rivayetler bulunmaktadır. Bunlar; Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, İbrahim'in ateşte yanmaması, Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi, Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması, Yunus’un balığın karnından çıkması, İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesidir. Musevilerin de bu günü oruçla geçirdikleri, İslam peygamberi Muhammed bin Abdullah’ın bu günde oruç tutmayı tavsiye ettiği, Yahudilere benzememek açısından orucun Aşure günü ile bir gün öncesi veya bir gün sonrası ilâve edilerek tutulması gerektiğine inanılır.

AŞURE NASIL YAPILIR?

Hicri takvimine göre, Muharrem ayının onuncu günü yapılan bir tatlı olan Aşure, inanca göre "Büyük Tufan"dan sonra Nuh'un elinde kalan son malzemelerle yaptığı bir tatlıdır. Bu sene Aşure günü 20 Eylül tarihine denk geliyor. Bereketin ve dayanışmanın sembolü olan ve buğdaydan, kuru incire kadar pek çok malzemeyle hazırlanan aşureyi paylaşmak adettendir. Biz de sizlerle nefis aşure tarifimizi paylaşmak istedik...

AŞURE TARİFİ

Özellikle Aşure Günü'nde birçok vatandaşın yaptığı Aşure, geleneksel tarifine göre 41 malzeme içermelidir. Tahıl, baklagil, meyve ve tohumlardan oluşan 41 malzeme, inanca göre Nuh'un Büyük Tufan'dan sonra elinde kalan son malzemeler ve Nuh da bu malzemeler ile Aşure tatlısını yapıyor. Ancak birçok kişi 41 malzeme kullanmak yerine belli başlı malzemeleri kullanarak Aşure yapıyor.

Malzemeler:

2 su bardağı haşlanmış nohut,

2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye,

7 su bardağı toz şeker,

1 kg haşlanmış buğday,

1 su bardağı pirinç,

150 gr kuru dut,

150 gr kuru kayısı,

150 gr kuru incir,

150 gr kuru üzüm,

5 adet elma,

2 adet portakal,

1 adet ayva,

10 adet karanfil,

2 yemek kaşığı gül suyu.

Süslemek için malzemeler:

Nar

Fındık

Ceviz

File antep fıstığı

Toz tarçın

Aşure tatlısı için ilk olarak elinizdeki meyveleri küp küp doğrayın ve ayvaları kaynatın. 150 gram kayısıyı ıslatın. Ardından geniş bir tencereye haşlanmış buğday, haşlanmış kuru fasulye, haşlanmış nohutu koyun. Daha sonrasında koyduğunuz malzemeleri geçecek şekilde su ekleyin ve kaynatın.

Koyduğunuz malzemeler kaynarken pirincinizi yıkayıp süzün. Süzme işleminden sonra pirinci de tencereye katın. Ardından ayvaları, elmayı, kayısıyı, portakalları, kuru üzümü ve isterseniz gül suyunu da tencereye ekleyin ve kaynatmayı sürdürün.

Elinizdeki kuru dut ve inciri kararmaması için en son eklemeye dikkat edin. Elinizdeki 10 adet karanfilleri bir elmaya batırın ve tencereye atın. Tencereye attığınız bu karanfiller ile aşureye karanfil kokusunu vereceksiniz. Tencereye attığınız karanfilleri attıktan 5 dakika sonra çıkarmayı unutmayın.

Pişirdiğiniz aşureye son olarak da şeker ilave edin ve ocağınızı kapatın. Tenceredeki aşureyi kaselere bölün ve ardından süsleme işlemi için nar taneleri, fındık, ceviz ve antep fıstığı kullanabilirsiniz.

AŞURE GÜNÜ HANGİ NAMAZLAR KILINIR?

Bu aşure namaz'ı akşam ile yatsı arasında kılınabileceği gibi, bu vakitte kılınamadığı takdirde yatsı namazından sonrada kılınabilmektedir.

Namaza şöyle niyet edilir:

"Niyet eyledim Ya Rabbi, senin rıza-i şerifin için namaza. Herhangi bir komşumuz ve din kardeşimin ya da herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş (ise) bu hakkın ödenmesi için

Allah-u Ekber !

Birinci Rekatta

1 Fatiha suresi, 1 Ayetel Kürsi, 11 İhlas-ı Şerif

İkinci Rekatta

1 Fatiha suresi, 10 İhlas-ı Şerif

Üçüncü Rekatta

1 Fatiha suresi , 1 El-Hakimut'tekasur, 11 İhlas-ı Şerif

Dördüncü Rekatta

1 Fatiha suresi, 10 İhlas-ı Şerif

Beşinci Rekatta

1 Fatiha suresi, 3 Kafirun suresi 11 İhlas-ı Şerif

Altıncı Rekatta

1 Fatiha suresi, 10 İhlas-ı Şerif okunur ve namazdan sonra dua edilir..

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