2026 AŞURE GÜNÜ MUHARREM AYININ KAÇINCI GÜNÜ OLACAK?

Aşure Günü, hicri takvimine göre yılın ilk ayı olan Muharrem’in 10. gününde idrak edilmektedir. İsmini Arapça’da “on” anlamına gelen “aşara” kelimesinden alan bu mübarek gün, hicri ve miladi takvimler arasındaki fark nedeniyle her yıl yaklaşık 10-11 gün daha erken bir tarihe denk gelir. 2026 yılına bakıldığında, Hicri yılın başlangıcı ve Muharrem ayının ilk günü 16 Haziran Salı olarak kabul edilmektedir. Bu hesaba göre, Muharrem ayının onuncu günü olan Aşure Günü ise 25 Haziran tarihine denk gelmektedir.