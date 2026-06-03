Aşure Günü tarihi 2026: Aşure günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Aşure Günü Muharrem ayının kaçıncı günü?
2026 Aşure Günü tarihi merak konusu oldu! Muharrem ayının en önemli günlerinden biri olan Aşure Günü bu yıl hangi tarihe denk geliyor? İslam dünyası için büyük anlam taşıyan bu özel günün detayları haberimizde.
Aşure Günü ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2026 yılında Muharrem ayının kaçıncı gününe denk geldiği araştırılıyor. İşte Aşure Günü’nün tarihi, önemi ve bu mübarek günle ilgili tüm merak edilenler…
2026 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı dini günler takvimine göre, 2026 yılında Aşure Günü 25 Haziran Perşembe günü idrak edilecektir.
2026 AŞURE GÜNÜ MUHARREM AYININ KAÇINCI GÜNÜ OLACAK?
Aşure Günü, hicri takvimine göre yılın ilk ayı olan Muharrem’in 10. gününde idrak edilmektedir. İsmini Arapça’da “on” anlamına gelen “aşara” kelimesinden alan bu mübarek gün, hicri ve miladi takvimler arasındaki fark nedeniyle her yıl yaklaşık 10-11 gün daha erken bir tarihe denk gelir. 2026 yılına bakıldığında, Hicri yılın başlangıcı ve Muharrem ayının ilk günü 16 Haziran Salı olarak kabul edilmektedir. Bu hesaba göre, Muharrem ayının onuncu günü olan Aşure Günü ise 25 Haziran tarihine denk gelmektedir.