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Aşure kazanları bolluk ve bereket için kaynıyor

Buğday, nohut, fasulye, incir, tarçın ve şeker gibi 40'a yakın malzemeyle hazırlanan, bolluk ve bereketin simgesi aşure, lezzetini odun ateşinden, bereketini dualardan alarak muharrem ayında sofraları tatlandırıyor

Aşure kazanları bolluk ve bereket için kaynıyor
AA

Muharrem ayında pişirilip ikram edildiğinde birlik, beraberlik, bolluk ve bereket yayan aşurenin yapımı için Kırklareli'nin Balkan köylerinde hemen hemen her evin bahçesinde kazanlar kaynamaya başladı.

İnanca göre Hz. Nuh'un tufan sonrası karaya bastığında elinde kalan son malzemelerle yaptığı aş olan, bolluk ve bereketin simgesi aşure, muharrem ayında damakları tatlandırmaya devam ediyor.

AA'nın haberine göre Kırklareli'nde odun ateşi ile yakılan ocakların üzerindeki tencerelerde kaynamaya başlayan aşure, bazı köylerde imece usulü yapılıyor.

"AŞURE YAPARKEN DUALAR OKURUZ"

Demirköy ilçesine bağlı 120 haneli Balaban köyünde de aşure kazanları kaynatılıyor.

Köy sakinlerinden 76 yaşındaki Habibe Yaşa, hanesine bereket ve bolluk gelmesi amacıyla yaklaşık 60 yıldır muharrem ayında aşure kaynattığını söyledi.

Aşure yaparak Allah'a karşı sorumluluklarını da yerine getirmenin hazzını yaşadıklarını ifade eden Yaşa, şimdiye kadar aşuresiz bir yıl geçirmediğini kaydetti.

Yaşa, aşure yaptıktan sonra manevi açıdan kendisine bir rahatlama, hanesine de bereket geldiğini vurgulayarak, "Aşure yaparken dualar okuruz. Allah'a yalvarırız, bize sağlık, bereket, bolluk versin. Devletimizin varlığı için dua ederiz. Aşuremiz olunca da komşularımıza ikram ederiz" dedi.

Köy sakinlerinden Zehra Altın da gelenek ve göreneklerine uygun olarak her yıl muharrem ayında aşure yaptıklarını belirtti.

AŞURE TARİFİ

Aşure için gerekli malzemeler: 1 su bardağı kuru fasulye, 1 su bardağı nohut, 2 su bardağı beyaz buğday, yarım çay bardağı pirinç, 1,5 su bardağı kuru kayısı, 1 çay kaşığı tuz, 1 su bardağı üzüm, 1 su bardağı incir, birkaç damla gül suyu, 4 su bardağı toz şeker, 10 su bardağı su, yarım su bardağı ceviz, yarım su bardağı badem, yarım su bardağı fıstık, elma, ayva, portakal, süslemek için nar, tarçın isteğe göre kullanılabilir.

Hazırlanışı: Nohut, fasulye ve buğday akşamdan ıslatıldıktan sonra ayrı ayrı pişirilir. Ardından erken saatte kazana konularak diğer malzemelerle kıvam alıncaya kadar kaynatılır.

İsteğe göre bir bardak süt de katılabilir. Soğuduktan sonra kaselere konulan aşure, nar ve tarçın ile süslenerek dağıtılır.

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