Aşure günü her Muharrem ayının onuncu gününe denk gelmektedir. Mübarek aylar arasında yer alan Muharrem ayı içerisinde olan Aşure Günü bekleniyor. Aşure, bazı yörelerde tuzlu yapılsa da genelde tatlı olarak yapılmaktadır. Bir gelenek haline gelen aşure, bereketi anımsatan bir tatlıdır. Peki, Aşure nasıl yapılır? İşte en güzel ve kolay Aşure tarifi...

EN LEZZETLİ AŞURE TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı haşlanmış nohut

2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

7 su bardağı toz şeker

1 kg haşlanmış buğday

1 su bardağı pirinç

150 gr kuru dut

150 gr kuru kayısı

150 gr kuru incir

150 gr kuru üzüm

5 adet elma

2 adet portakal

1 adet ayva

10 adet karanfil

2 yemek kaşığı gül suyu

Süslemek için;

Nar

Fındık

Ceviz

File antep fıstığı

Toz tarçın

AŞURE NASIL YAPILIR?

Meyveleri küp küp doğrayın. Ayvaları kaynatın. Kayısıları ıslatın.

Geniş bir tencereye haşlanmış buğday, haşlanmış kuru fasulye, haşlanmış nohutu koyalım üzerine geçecek kadar sıcak su koyun ve kaynatın. Pirinci yıkayıp süzün ve tencereye katın. Ayvaları, elmayı, kayısıyı, portakalları , kuru üzümü , gül suyunu(isteğe bağlı) ekleyin kaynatmaya devam edin. Kuru dut ve inciri en son ekleyin( kararmasını önlemek için). Bir elmaya karanfilleri batırın ve tencereye atın (karanfilin aşureye kokusunu vermesini istiyoruz) ve 5 dk sonra çıkartın. Pişen aşureye en son şekeri koyup ocağın altını kapatın.

Kaselere doldurduğumuz aşureleri nar, fındık, ceviz, file antep fıstığı ve cevizle süsleyerek ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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