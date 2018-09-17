Aşure günü her Muharrem ayının onuncu gününe denk gelmektedir. Mübarek aylar arasında yer alan Muharrem ayı içerisinde olan Aşure Günü bekleniyor. Aşure, bazı yörelerde tuzlu yapılsa da genelde tatlı olarak yapılmaktadır. Bir gelenek haline gelen aşure, bereketi anımsatan bir tatlıdır. Peki, Aşure nasıl yapılır? İşte en güzel ve kolay Aşure tarifi...
EN LEZZETLİ AŞURE TARİFİ
Malzemeler
2 su bardağı haşlanmış nohut
2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye
7 su bardağı toz şeker
1 kg haşlanmış buğday
1 su bardağı pirinç
150 gr kuru dut
150 gr kuru kayısı
150 gr kuru incir
150 gr kuru üzüm
5 adet elma
2 adet portakal
1 adet ayva
10 adet karanfil
2 yemek kaşığı gül suyu
Süslemek için;
Nar
Fındık
Ceviz
File antep fıstığı
Toz tarçın
AŞURE NASIL YAPILIR?
Meyveleri küp küp doğrayın. Ayvaları kaynatın. Kayısıları ıslatın.
Geniş bir tencereye haşlanmış buğday, haşlanmış kuru fasulye, haşlanmış nohutu koyalım üzerine geçecek kadar sıcak su koyun ve kaynatın. Pirinci yıkayıp süzün ve tencereye katın. Ayvaları, elmayı, kayısıyı, portakalları , kuru üzümü , gül suyunu(isteğe bağlı) ekleyin kaynatmaya devam edin. Kuru dut ve inciri en son ekleyin( kararmasını önlemek için). Bir elmaya karanfilleri batırın ve tencereye atın (karanfilin aşureye kokusunu vermesini istiyoruz) ve 5 dk sonra çıkartın. Pişen aşureye en son şekeri koyup ocağın altını kapatın.
Kaselere doldurduğumuz aşureleri nar, fındık, ceviz, file antep fıstığı ve cevizle süsleyerek ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.
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