Bolluk bereketin, birliğin, beraberliğin, dayanışmanın simgesidir Aşure. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem Ayı’nın 10. günü aşure günüdür. 2020 yılında 29 Ağustos Cumartesi gününe denk gelmektedir. Kesin bir tarifi olmamakla birlikte yöresel olarak yapımında değişiklikler gösterebilir.
Aşure Tarifi Malzemeler:
- 500 gr aşurelik buğday (3 su bardağı)
- Yarım çay bardağı pirinç
- 1 su bardağı nohut
- 1 su bardağı kuru fasulye
- 200 g kuru kayısı
- 200 g kuru üzüm
- 1 su bardağı fındık
- 3 lt su buğdayı haşlamak için
- 4 lt sıcak su
- 2 su bardağı süt
- 4 su bardağı toz şeker
- Çeyrek çay kaşığı tuz
- Çeyrek çay kaşığı karabiber
- Yarım çay bardağı karanfil suyu
Üzeri İçin;
- 25 g fındık
- 25 g kuş üzümü
- 100 g ceviz
- 1 adet nar
- Tarçın
Aşure Yapılışı:
- Bir gece önceden ıslattığınız nohut ve fasulyeyi, ayrı ayrı haşlayın.
- Buğdayı yıkayıp, tencereye alın.
- Üzerine kaynar su ekleyip 10 dakika kaynatın.
- Çıkan sarı suyunu, süzün.
- Aynı işlemi bir kez daha yaparak, suyunu süzün.
- Daha sonra üzerine 3 litre kadar kaynar su ekleyin.
- 50 dakika kadar buğdayı kaynatın.
- Yumuşayan buğdaya pişmiş nohut, fasulye, küçük doğranmış kayısı, kuru üzüm, yıkanmış pirinç ekleyerek, 15 dakika kadar kaynatın.
- Sıcak süt, şeker, tuz, karabiber, fındık, karanfil suyunu da ekleyin.
- 15 dakika daha kaynatın.
- Arada gerektikçe, sıcak su eklemeyi ihmal etmeyin.
- Tek tek, cam kaselere bölüştürün.
- Aşureleriniz ılınınca, üzerini fındık, ceviz, fıstık, kuş üzümü, kuru üzüm ve nar taneleri ile süsleyebilirsiniz.
- Afiyet olsun…
Püf Noktası:
- Buğday, nohut ve kuru fasulyeleri bir gece önceden, suda bekletin.
- Şeker miktarını damak tadına göre arttırıp, azaltabilirsiniz.
- Gül suyu sevenler bir kahve fincanı katabilir, çok yakışıyor.
- Üzerinin süslemesi için, aşurelerin ılınmasını bekleyin.
- Aşure pişirirken, ara ara karıştırmak gerekir.
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