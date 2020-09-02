Bağışıklığı kuvvetlendirip vücut direncini artırmasından kalp ve damar sağlığına, depresyonu önlemesinden çocuklarda büyümeyi desteklemeye dek birçok faydası bulunan aşurenin faydalarını içine eklenen besinler artırır. İdeal aşurenin 41 çeşit malzemeden oluştuğu bilinse de genelde ortalama 15 çeşit malzeme ile sofralara konulur. Aşure besleyici olsa da porsiyonu başına 350-400 kalori içermektedir. Yüksek enerjili bir tatlıdır. Bir kase aşure; 3 dilim ekmek, 1 köfte, 1 meyvenin toplamına eşittir.

Aşurenin Faydaları

Kalp Ve Damar Sağlığını Korur: Aşureye konan tüm besinler bitkisel kaynaklı olduğu için doymuş yağ oranı çok düşüktür. Kolesterol içermez. Aşureye konan; nohut, kuru fasulye gibi kuru baklagiller çözünür posa ile ceviz, omega 3 yağ asitleriyle kan kolesterolünün düşmesine yardımcı olur. Fındık, çoklu doymamış yağ asitleri ve E vitaminiyle kalp-damar sağlığını koruyucu etki gösterir.

Aşureye konan tüm besinler bitkisel kaynaklı olduğu için doymuş yağ oranı çok düşüktür. Kolesterol içermez. Aşureye konan; nohut, kuru fasulye gibi kuru baklagiller çözünür posa ile ceviz, omega 3 yağ asitleriyle kan kolesterolünün düşmesine yardımcı olur. Fındık, çoklu doymamış yağ asitleri ve E vitaminiyle kalp-damar sağlığını koruyucu etki gösterir. Bağışıklığı Kuvvetlendirmektedir: Neredeyse tüm bitkisel besin gruplarını içermektedir. Vitamin, mineral yoğunluğu ve antioksidan kapasitesi yüksek bir tatlıdır. Meyvelerden; antioksidan etki gösteren A vitamini, C vitamini, E vitaminini, buğday ve yarma gibi tahıllardan; B grubu vitaminleri ve çinko, demir gibi mineralleri, yağlı tohumlardan ise; E vitamini ve anti inflamatuar etki gösteren omega 3 yağ asitlerini içerir.

Neredeyse tüm bitkisel besin gruplarını içermektedir. Vitamin, mineral yoğunluğu ve antioksidan kapasitesi yüksek bir tatlıdır. Meyvelerden; antioksidan etki gösteren A vitamini, C vitamini, E vitaminini, buğday ve yarma gibi tahıllardan; B grubu vitaminleri ve çinko, demir gibi mineralleri, yağlı tohumlardan ise; E vitamini ve anti inflamatuar etki gösteren omega 3 yağ asitlerini içerir. Büyümeyi destekler: Büyüme gelişme çağında olan çocukların yeni doku yapımı için enerjiye ve mikro-makro besin ögelerine (vitamin-mineral) ihtiyaçları artar. Aşure hem yüksek enerjisiyle hem de vitamin-mineral yoğunluğu ve çeşitliliğiyle çocuklarda zeka gelişimi için gerekli besinleri sağlamaktadır. Ayrıca büyüme ve gelişmeye destek olabilecek tatlıların başında gelir.

Büyüme gelişme çağında olan çocukların yeni doku yapımı için enerjiye ve mikro-makro besin ögelerine (vitamin-mineral) ihtiyaçları artar. Aşure hem yüksek enerjisiyle hem de vitamin-mineral yoğunluğu ve çeşitliliğiyle çocuklarda zeka gelişimi için gerekli besinleri sağlamaktadır. Ayrıca büyüme ve gelişmeye destek olabilecek tatlıların başında gelir. Emzirenlerde Süt Yapımına Yardımcıdır: Emziren annelerin emzirme nedeniyle enerji ihtiyaçları artar. Dengeli beslenmeleri ise süt kalitesini sağlamaktadır. Aşure hem yüksek enerjisiyle hem de vitamin-mineral dengesiyle emziren annelerin sütlerinin artmasında yardımcıdır.

Emziren annelerin emzirme nedeniyle enerji ihtiyaçları artar. Dengeli beslenmeleri ise süt kalitesini sağlamaktadır. Aşure hem yüksek enerjisiyle hem de vitamin-mineral dengesiyle emziren annelerin sütlerinin artmasında yardımcıdır. Kabızlığa İyi Gelir : Buğday, yarma gibi tahıllar ve ceviz, fındık, Antep fıstığı gibi yağlı tohumlar, kuru incir posa açısından zengin besinlerdir. Aşure içerdiği çözünmez posa ile bağırsak hareketlerini düzenler. Kabızlıktan korunmayı sağlar ve bağırsak, rektum gibi kanserlere yakalanma riskini düşürür.

: Buğday, yarma gibi tahıllar ve ceviz, fındık, Antep fıstığı gibi yağlı tohumlar, kuru incir posa açısından zengin besinlerdir. Aşure içerdiği çözünmez posa ile bağırsak hareketlerini düzenler. Kabızlıktan korunmayı sağlar ve bağırsak, rektum gibi kanserlere yakalanma riskini düşürür. Depresyon Riskini Azaltır: B grubu vitaminleri yeterli düzeyde almak ve Omega 3 yağ asitlerinden yararlanmak; negatif ruh hali ve depresyon riskini azaltan etkenlerdir. B grubu vitaminlerin birçoğunu içeren kuru baklagiller, buğday ve kuruyemişlerle aşure pozitif ruh haline de katkı sağlar.

B grubu vitaminleri yeterli düzeyde almak ve Omega 3 yağ asitlerinden yararlanmak; negatif ruh hali ve depresyon riskini azaltan etkenlerdir. B grubu vitaminlerin birçoğunu içeren kuru baklagiller, buğday ve kuruyemişlerle aşure pozitif ruh haline de katkı sağlar. Vejetaryen Dostudur: Vejetaryenlerin en büyük sıkıntılarından biri besinlerle yeterli proteini karşılayamamaktır. Aşure; nohut, kuru fasulye gibi kuru baklagillerle ve fındık, ceviz, fıstık gibi yağlı tohumlarla tamamıyla bitkisel kaynaklı proteinleri içerir. Vejetaryenlerin rahatlıkla protein ihtiyaçlarına destek olarak tüketebileceği bir tatlı olarak kabul edilir.

Bir Kase Aşure de Bulunan Enerji Ve Besin Değerleri: Enerji 320 –350 kcal, Protein 8 gr, Yağ 5 gr, Karbonhidrat 85 gr, A vitamini 350 IU, Demir 2,3 mg, Kalsiyum 68 mg, B1 vitamini 0,3 mg, B2 vitamini 0,03 mg ve Niasin 1,6 mg’dır.