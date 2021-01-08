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Asvel Anadolu Efes maçı CANLI İZLE şifresiz - Efes maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Asvel Anadolu Efes maçı maçı için nefesler tutuldu. Euroleague'deki iki temsilcimizden biri olan Anadolu Efes, son 5 maçta aldığı 4 yenilgi sonrası Asvel karşısında çıkışa geçmek istiyor. Peki şimdiden merakla beklenen Asvel Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Asvel Anadolu Efes maçı CANLI İZLE şifresiz - Efes maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Basketbol THY Avrupa Ligi 18. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 22:45'de Fransız ekibi Asvel'e konuk oluyor. Ligde yeniden çıkışa geçmek isteyen temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

ASVEL ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Asvel Anadolu Efes maçı karşılaşması bu akşam saat 22:45'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

CANLI YAYIN 22:45'DE BAŞLAYACAK

ANADOLU EFES'İN 704. MAÇI

Anadolu Efes, Asvel karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 704. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 703 karşılaşmada 396 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 456. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 455 karşılaşmada 239 galibiyet alırken, 216 kez ise salondan mağlup ayrıldı.

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