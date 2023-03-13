Asya borsaları karışık seyretti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Borsa
ABONE OL

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları yeni haftanın ilk işlem gününde karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti
AA

Küresel piyasalar ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasının ardından bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle yeni haftaya başlarken, ekonomi yönetimi tarafından hızlı bir şekilde alınan önlemler pozitif fiyatlamaları destekliyor.

Çin'de hükümetin Çin Merkez Bankası (PBoC) görevlilerini değiştirmemesi ise piyasalarda olumlu karşılandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ülkesinin kontrollü şekilde büyümesini destekleyeceklerini belirtirken, PBoC Başkanı Yi Gang'ın görevine devam edeceğinin duyurulması, mevcut politikaların süreceği şeklinde yorumlandı.

Bu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 artışla 2.410 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 yükselerek 3.268 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 azalışla 27.832 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 altında 134,4'ten işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 58.628 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 değer kazancıyla 19.670 puanda seyrediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Borsa haftaya yükselişle başladı 
BORSA Borsa haftaya yükselişle başladı 
Borsa günü düşüşle tamamladı
BORSA Borsa günü düşüşle tamamladı
Avrupa borsaları düşüşle açıldı
BORSA Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Asya borsaları geriledi 
BORSA Asya borsaları geriledi 
Borsa güne düşüşle başladı 
BORSA Borsa güne düşüşle başladı 
Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı
BORSA Küresel piyasalarda gözler ABD'de
Gençler harçlığı bırakıp borsadan çıktı
BORSA Gençler harçlığı bırakıp çıktı
Erdemir ve İsdemir temettü dağıtmama kararı aldı
BORSA Erdemir ve İsdemir temettü dağıtmayacak
Borsa günü yükselişle tamamladı
BORSA Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsaya 1 milyar liralık Akbank hissesi geliyor
BORSA Borsaya 1 milyar liralık Akbank hissesi geliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.