ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sonuçları açıklanma tarihi 2024

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF final sınavları 01-02 Haziran 2024 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze gerçekleşti. Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek.

ATA AÖF internet sitesinde yer alan bilgilere göre; sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasını ardından 2 hafta içerisinde ilan edilecek. ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

Bu bilgilere göre sonuçların 16 Haziran'a kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.