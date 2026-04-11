ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: ATA AÖF sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi nereden alınır?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi vize sınavlarına ilişkin takvim, öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Akademik takvim doğrultusunda ara sınavların gün ve saatleri netleşirken, sınav sürecine dair merak edilen detaylar da araştırılmaya devam ediyor. Bahar dönemi vize sınavlarının sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınav yerlerini ve oturum bilgilerini ilgili sistem üzerinden görüntüleyebiliyor. Bu kapsamda “2026 ATA AÖF vize sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak, sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?” sorularının yanıtı haberimizde...
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI
ATA AÖF vize sınavı giriş belgeleri yayınlandı. Sınav giriş belgesinde, sınava yerlerinin adres bilgilerini içeren karekodlar bulunuyor. Karekod okuyucu ile adresi görüntüleyebilir ve sınav yerine ulaşabilirsiniz.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
18-19 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleşecek olan Ara (Vize) Sınav Giriş Belgeleri, ATA AÖF web sitesi üzerinden erişime açıldı. Sayfada yer alan "Duyurular" kısmından giriş belgenize ulaşabilirsiniz.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI TARİHLERİ NE ZAMAN?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi vize sınavları 18-19 Nisan tarihlerinde 3 oturum haline gerçekleşecek.
ATA AÖF VİZE SINAV SAATLERİ
ATA AÖF bahar dönemi vize sınavları:
1. Oturum: 18 Nisan 2026 saat 09.30,
2. Oturum: 18 Nisan 2026 saat 14.00,
3. Oturum: 19 Nisan 2026 saat 15.00’de yapılacak.