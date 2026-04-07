Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        ATA AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu, vize sınavları ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavlarının tarihi öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Akademik takvime göre ara sınavların gün ve saatleri netleşmiş durumda. Öte yandan adaylar, sınav giriş belgelerinin açılıp açılmadığını da merak ediyor. Peki, ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı giriş yerleri belli oldu mu? İşte tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2026 - 14:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi vize sınavlarına ilişkin tarihler, öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Akademik takvim doğrultusunda ara sınavların gün ve saatleri kesinleşti. Bununla birlikte öğrenciler, sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını ve sınav yerlerinin erişime açılıp açılmadığını araştırıyor. Bu kapsamda “2026 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavları hangi gün, saat kaçta başlayacak, sınav giriş belgesi nereden sorgulanır?” sorularının cevabı haberimizde...

        2

        ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi vize sınavları 18-19 Nisan tarihlerinde 3 oturum haline gerçekleşecek.

        3

        ATA AÖF VİZE SINAV TARİHLERİ

        ATA AÖF bahar dönemi vize sınavları:

        1. Oturum: 18 Nisan 2026 saat 09.30,

        2. Oturum: 18 Nisan 2026 saat 14.00,

        3. Oturum: 19 Nisan 2026 saat 15.00’de yapılacak.

        4

        ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

        ATA AÖF vize sınavı giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Sınav yerlerinin yer aldığı sınav giriş belgelerinin önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Neco'dan kızlarına sitem
        Neco'dan kızlarına sitem
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Silahla vuruldu
        Silahla vuruldu
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        "12 yılı devirdik"
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!