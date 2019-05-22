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YORUM KURALLARINI OKUDUM

ATA AÖF sınav sonuçları 2019! ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF sınav sonuçları açıklanmasının ardından binlerce öğrenci sonuç sorgulaması için internette araştırma yaptı. 11-12 Mayıs tarihleri arasında binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Atatürk Üniversitesi (ATA AÖF) final dönemi sınav sonuçları OBS sayfası üzerinden yayınlandı. İşte ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF sınav sonuçları

Merakla beklenen ATA AÖF sınav sonuçları belli oldu. Üniversiteyi açıktan tamamlamak isteyen Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi final sınavlarına 11-12 Mayıs tarihleri arasında girdi. Açıköğretim Fakültesi'nden bugün ATA AÖF bahar dönemi final sınav sonuçlarının açıklandığını bilgisi geldi.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI 2019

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklama neticesinde sonuçların 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü itibari ile erişime açıldı. Sonuçları öğrenmek için https://obs.atauni.edu.tr/ adresine tıklayarak TC/ Kullanıcı Adı ve şifrenizi girmeniz gerekiyor.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI

 

ATA AÖF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

LMS sistemine OBS üzerinden ulaşabileceğiniz gibi adres satırına lms3.ataaof.edu.tr yazarak da sisteme ulaşabilirsiniz. Sınav sonuçlarına itiraz etmek için LMS sistemine giriş yaptıktan sonra “sonuç itiraz” butonuna tıklayın. İtirazda bulunulmak istenen sınav için gerekli alanları dolduran öğrenci daha sonra “itirazı kaydet” diyerek itiraz işlemini tamamlayabilir.

İTİRAZ KONUSU BELİRLENMELİ

Öğrencilerin sınav sonuçlarına itiraz edebilmeleri için kendilerine sunulan seçeneklerden birini işaretlemeleri gerekiyor. Bu seçenekler ise “notum beklediğim nottan düşük geldi”, “sınav sonucum 0 geldi” ve “sınav sonucum E görünüyor” şeklinde… Farklı bir itirazı olan adaylar ise “diğer” seçeneğini işaretleyerek açıklama kısmına sorununu iletebilir.

Farklı bir durum hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler ise yine OBS üzerinden “yardım” butonuna tıklayarak “talep oluştur” seçeneğini tercih edebilirler.

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YORUMLAR

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