ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



Atatürk Üniversitesi Açıköğretim yarıyıl sonu (final) sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz dönemlerde açıklanan sınav sonuçları göz önünde bulundurulduğunda sınav sonuçlarının en geç 20 Ocak tarihine kadar erişime açılmış olması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.