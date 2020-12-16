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ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF cevap anahtarı

ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi sınavlarının ardından açık öğretim fakültesi öğrencileri merakla bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? İşte, ATA AÖF cevap anahtarı...

ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF cevap anahtarı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi sınavları 30 Kasım'da başlayıp 11 Aralık'ta sona erdi. Sınavların sona ermesinin ardından geçen 5 günün ardından öğrenciler sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak edip araştırıyor.
Hemen belirtelim kİ sınavların hemen ardından ATA AÖF cevap anahtarı da yayınlandı. Öğrenciler cevap anahtarı üzerinden netlerini ve puanlarını hesaplayabiliyorlar.

ATA AÖF CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

Öğrenciler kullanıcı adları ve şifreleri ile sisteme girerek cevap anahtarına erişim sağlayacaklar.

ATA AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Kasım tarihinde başlayan ve 11 Aralık günü sona eren ATA AÖF Güz Dönemi sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde ATA AÖF öğrenci otomasyonu üzerinden açıklanması bekleniyor.

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