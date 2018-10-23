Belediyeden şikayetçi oldu

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Ata çarpan bu araçtan sağ çıktı

Eskişehir’de aracıyla seyrederken aniden yola fırlayan başıboş ata çarparak kaza yapan ve yaralanan Serkan Kazıklı, yetkililerin konuyla ilgili gereken önlemleri almaları gerektiğini söyledi. Aracın halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı

23.10.2018 - 10:53 | Güncelleme: İHA

Eskişehir'de 31 yaşındaki sürücü Serkan Kazıklı, geçen cumartesi günü Çevre Yolunda seyrettiği aracının önüne birden bire başıboş bir at çıktı. Kazıklı, önüne fırlayan ata aracı ile çarparak kaza yaptı. Kaza sonrasında at öldü, sürücü ise hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtuldu. Kazanın ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kazıklı taburcu oldu.

Eskişehir’de büyük sıkıntılar ve kazalar yaşanmasına sebep olan ve başıboş gezen atlar ile alakalı İHA mikrofonlarına açıklamalarda bulunan Kazıklı, yetkililerin bu duruma acilen bir çözüm getirmesini ve daha fazla kişinin canının yanmamasını istediklerini ifade etti.

EMNİYET KEMERİ HAYATINI KURTARDI

Kazanın ardından konuşan Kazıklı, “Cumartesi günü sabah 06.30'da işe gidiyordum. Hava sisliydi. At birden önüme çıktı otogarın önünde. Başıboştu. Ata çarptım. Gördüğümde fren mesafesi çok kısaydı. Ata çarparak orta refüje çıktım. Emniyet kemerim takılıydı Allah'tan. Emniyet kemeri hayatımı kurtardı. Emniyet kemerinin faydasını gördüm orada. Bu şekilde otogarın orada, 71 Evler’de, Emek Mahallesi tarafından başıboş atlar gezip duruyor. Bizim canımız yandı. Bizden sonra bir servisçinin daha canı yanmış. Orada da iki kişi yaralanmış. Yazık günah. Milletin canı yanıp duramasın. Belediyemiz artık bunları toplasın, bir şey yapsın. Halimi görüyorsunuz işte. Allah daha beterinden korudu” şeklinde konuştu.

“ATIN SAHİBİNDEN VE BELEDİYEDEN ŞİKAYETÇİ OLDU"

Yüzünün birçok yerinde dikiş olduğunu belirten Kazıklı, belediyeden ve atın sahibinden şikâyetçi olduğunu aktardı. Kazıklı, “Şimdi hayvan severler var. Biz de hayvan seviyoruz, ama yapalım büyük bir baraka ve hayvanları oraya toplayalım. Hayvanını sevecek adam gitsin orada sevsin. Neden sokakta? Neden başıboş? Yazık günah değil mi? Bu haldeyim. Evde çoluk çocuk perişan. Herkes perişan yani. Yazık günah değil mi? Herkesin canı yanıyor. At öldü. Günah. Alnımda dikişler var. Kulağımın arkası dikiş, yanağım dikiş, dişim kırılmış kaza anında. Allah'a şükür bir yerimde kırık falan yok. İyiyim yine. Kimsenin canı keşke yanmasaydı bu zaman kadar. Gerek yok. Cumartesi gününden bu yana çektiğim acıları bir ben, bir de Allah biliyor. Karakolda vermiş olduğum ifadede atın sahibi ile konuşmuşlar. Atlarda çip olduğunu söylediler. Atın sahibinden ve bunu toplamayan belediyeden şikayetçi oldum. İnşallah ilerleyen zamanda bunların ne olduğunu göreceğiz” dedi.

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