Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ata Demirer, 2026 gösterilerine başladı

        Ata Demirer, 2026 gösterilerine başladı

        Yeni yılın ilk iki gecesinde Ata Demirer coşkuyla ayakta alkışlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2026 - 09:38 Güncelleme: 09.01.2026 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        2026 gösterilerine başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Milyonların kalbinde taht kuran, gazino konseptini komedi ile birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, BKM Organizasyonu ile kapalı gişe sahnelenen 'Ata Demirer Gazinosu' ile 2026’ya güçlü bir başlangıç yaptı. 7 – 8 Ocak’ta Zorlu PSM’de gerçekleşen yeni yılın ilk iki gösterisi üst üste kapalı gişe olurken, salonu dolduran izleyiciler kahkaha ve müzik dolu iki unutulmaz gece yaşadı.

        Gazino konseptini komedi ile birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan Ata Demirer, yılın ilk performanslarında yeni şarkılar, yeni şakalar ve klasikleşmiş repertuvarından özel seçkilerle seyircisine hem kahkaha hem de müzikle bezeli keyifli anlar yaşattı.

        REKLAM

        Gösterilerde Ata Demirer’e sahnede usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik ederek iki gecenin enerjisini zirveye taşıdı.

        Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske uzanan geniş repertuvarı ve kahkaha dolu hikâyeleriyle 'Ata Demirer Gazinosu', 2026’nın ilk gösterilerinde izleyicilere hem kahkahalar attırdı hem de müzikal bir şölen yaşattı. Ata Demirer, iki gece boyunca yaklaşık üç saate yakın sahnede kalarak güçlü sahne hakimiyeti, doğaçlamaları ve enerjisiyle izleyicilerden dakikalarca alkış aldı.

        Emel Sayın
        Emel Sayın

        Gösteriyi izlemeye gelenler arasında; Emel Sayın, Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan ve Geçit de vardı.

        'Ata Demirer Gazinosu', 2026 sezonu boyunca seyircisiyle buluşmaya devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Edremit'te denizle kara birleşti, işletmeler sular altında kaldı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan şiddetli lodos fırtınası hayatı felç etti. Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına sebebiyle deniz taştı, turistik işletmeler sular altında kaldı. Kara ile denizin birleşmesi sonrası ekipler alarma geçti.

        #Ata Demirer
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üçü de birbirine ateş açtı! 'Meksika açmazı!'
        Üçü de birbirine ateş açtı! 'Meksika açmazı!'
        Altın ve kıymetli maden ticaretine yönelik operasyon
        Altın ve kıymetli maden ticaretine yönelik operasyon
        Venezuela geçici Devlet Başkanı: Maduro'ya sadakatle bağlıyız
        Venezuela geçici Devlet Başkanı: Maduro'ya sadakatle bağlıyız
        Süper Final'de süper derbi heyecanı!
        Süper Final'de süper derbi heyecanı!
        Özel klinikte saç ekimi ölümle bitti!
        Özel klinikte saç ekimi ölümle bitti!
        "Uluslararası hukuka ihtiyacım yok"
        "Uluslararası hukuka ihtiyacım yok"
        Genç kızı başından vuran ablası çıktı!
        Genç kızı başından vuran ablası çıktı!
        6 öğrencisine evini temizletti... Öğretmene soruşturma!
        6 öğrencisine evini temizletti... Öğretmene soruşturma!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        27 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar ve fırtına etkili olacak
        27 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar ve fırtına etkili olacak
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Rapor parası zamlandı
        Rapor parası zamlandı
        6 ilde eğitime kar engeli
        6 ilde eğitime kar engeli
        Çöken yolda insan kafatası ve kemikler bulundu
        Çöken yolda insan kafatası ve kemikler bulundu
        Salih Uçan HT Spor'a konuştu!
        Salih Uçan HT Spor'a konuştu!
        İran'da protestolar birçok kentte sürüyor
        İran'da protestolar birçok kentte sürüyor
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Guendouzi resmen Fenerbahçe'de!
        Guendouzi resmen Fenerbahçe'de!