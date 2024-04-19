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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Atalanta: 0 - Liverpool: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Atalanta: 0 - Liverpool: 1 | MAÇ SONUCU

        UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Atalanta, 3-0 kazandığı maçın rövanşında evinde Liverpool'a 1-0 mağlup olsa da adını yarı finale yazdıran taraf oldu. Liverpool'un golünü 7. dakikada penaltıdan Mohamed Salah kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 00:12 Güncelleme: 19.04.2024 - 01:04
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        Atalanta, Liverpool'u eledi!
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        UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Atalanta ile Liverpool karşı karşıya geldi. Gewiss Stadı'nda oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla kazanan Liverpool'a galibiyet yetmedi. İlk maçta güçlü rakibini 3-0 mağlup eden Atalanta büyük bir sürprize imza atarak tur biletini kaptı.

        Liverpool'un golünü 7. dakikada penaltıdan Mohamed Salah attı.

        Atalanta'nın yanı sıra Roma, Bayer Leverkusen ve Marsilya da adını yarı finale yazdırdı.

        UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmalarında alınan diğer sonuçlar:

        West Ham United: 1 - Bayer Leverkusen: 1 ( İlk maç: 0-2)

        Roma: 2 - Milan: 1 (İlk maç: 1-0)

        Atalanta: 0 - Liverpool: 1 ( İlk maç: 3-0)

        Marsilya: 1 - Benfica: 0 (İlk maç: 1-2) (4-2 penaltılar)

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