Gian Piero Gasperini yönetimindeki Atalanta, Luciano Spalletti'nin çalıştırdığı Inter'i ağırladı. Ev sahibi ekip henüz 8. dakikada Robin Gosens'in asistinde Hans Hateboer'in golüyle 1-0 öne geçti.

İlk 45 dakikada başka gol olmadı ve ev sahibi ekip soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Inter ikinci yarıya hızlı başladı. 47. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen kaptan Mauro Icardi hata yapmadı ve skoru 1-1'e getirdi.

Dakikalar 62'yi gösterdiğinde Josip Ilıcic'in asistini gole çeviren Gianluca Mancini takımını yeniden öne geçirdi.

Atalanta 88. dakikada Berat Djimsiti ve 90. dakikada Papu Gomez'le iki gol daha buldu ve maçı 4-1 kazandı. Inter'de son dakikalarda Marcelo Brozovic kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Inter bu sonucun ardından 25 puanda kalırken Atalanta puanını 18'e yükseltti.

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