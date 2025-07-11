Atama kararları Resmi Gazete'de! İşte 11 Temmuz 2025 Resmi Gazete'de alınan kararlar
Resmi Gazete'nin 11 Temmuz tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 11 Temmuz 2025 Cuma Resmi Gazete kararları...
Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler ve ilanlar birçok kişi tarafından araştırımaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 11 Temmuz 2025 Cuma Resmi Gazete'de alınan atama kararları...
ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE
Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Nurullah Okumuş atandı, ayrıca 4 üniversiteye rektör ataması gerçekleşti.
Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararlarına göre, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Nurullah Okumuş atandı. Ayrıca, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne Cengiz Yılmaz, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Adem Akçakaya, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Atilla Arkan ve İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne ise Bahadır Kürşat Güntürk atandı.
11 TEMMUZ RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim II Projesi Hakkında Türkiye Cumhuriyeti’ni Temsilen Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 18/12/2024 Tarihinde İmzalanan İlişik ‘’Ek Finansman Anlaşması’’ ve Ayrı Anlaşmaya Dair ‘‘5 inci Tadil Anlaşması’’nın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10068)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/247, 248, 249, 250, 251)
YÖNETMELİKLER
–– 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri