GÖREVE BAŞLATILMASI UYGUN GÖRÜLENLERE TEBLİGAT YAPILACAK

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlanan adaylardan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda valiliklerde oluşturulan Değerlendirme Komisyonunca göreve başlatılması uygun görülenlere 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre tebligat yapılacaktır. Tebligat adresi adayların tercih başvurusunda belirttikleri ve atama kararnamesinde yer alan adres olup adresin hatalı, eksik olması veya sonrasında değişmesi durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaklardır.

Değerlendirme Komisyonunca göreve başlatılması uygun görülmeyen adaylar hakkında alınan karar ile bu karara ilişkin nesnel ve gerekçeli değerlendirmeler Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin her evresinde ilgili mevzuat hükümlerine göre gizliliğe uyulması gerekmektedir.

Ataması yapılan adayların kendilerine teblig edilen yazıda belirtilen süre içinde ve 15 gün içinde (resmî tatil günlerine denk gelmesi durumunda ilk iş günü) göreve başlamaları gerekmektedir. Göreve başlamalar 19 Ocak 2026 tarihinden itibaren başlayacaktır.