Atanan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? 15 bin sözleşmeli öğretmen göreve başlama tarihi belli oldu!
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin atama kuraları 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yapıldı. Canlı yayında gerçekleştirilen kura sonucunda 15 bin öğretmenin görev yerleri ilan edildi. Atama sevinci yaşayan binlerce öğretmen ne zaman göreve başlayacaklarını merak ediyordu. Atanan öğretmenlerin göreve başlama tarihi 2025 MEB kılavuzu ile belli oldu. Peki, 15 bin öğretmen ne zaman göreve başlayacak? İşte yanıtı!
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kura töreni 24 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Canlı yayında gerçekleştirilen kura ile atama sonuçları açıklandı. Böylece mesleğe adım atacak öğretmenlerin görev yerleri belli oldu. Gözler ise görev başlama tarihine çevrildi. Bu kapsamda araştırılan ''15 bin öğretmen göreve ne zaman başlayacak?'' sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kılavuzu ile yanıt buldu. İşte 2025 atanan öğretmenlerin göreve başlama tarihi…
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI
Öğretmen atama töreni, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende, 15 bin öğretmen adayının ataması yapılarak görev yerleri ilan edildi.
Tören sonrası 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı.
ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, atama sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle öğrenebilecek.
ATANAN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?
Ataması yapılan öğretmenlerin, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından görevlerine başlayacağı tarih de belli oldu.
MEB kılavuzuna göre 15 bin öğretmen, 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.
15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA KARARNAMESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Atama kararnameleri il milli eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir.
Atanan öğretmenler için 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, 3 Haziran 2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri Bakanlıkça başlatılacak olup güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin verilerin adayların atandığı il millî eğitim müdürlüklerince valiliklere değerlendirilmek üzere gönderilmesi sağlanacaktır.
GÖREVE BAŞLATILMASI UYGUN GÖRÜLENLERE TEBLİGAT YAPILACAK
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlanan adaylardan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda valiliklerde oluşturulan Değerlendirme Komisyonunca göreve başlatılması uygun görülenlere 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre tebligat yapılacaktır. Tebligat adresi adayların tercih başvurusunda belirttikleri ve atama kararnamesinde yer alan adres olup adresin hatalı, eksik olması veya sonrasında değişmesi durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaklardır.
Değerlendirme Komisyonunca göreve başlatılması uygun görülmeyen adaylar hakkında alınan karar ile bu karara ilişkin nesnel ve gerekçeli değerlendirmeler Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin her evresinde ilgili mevzuat hükümlerine göre gizliliğe uyulması gerekmektedir.
Ataması yapılan adayların kendilerine teblig edilen yazıda belirtilen süre içinde ve 15 gün içinde (resmî tatil günlerine denk gelmesi durumunda ilk iş günü) göreve başlamaları gerekmektedir. Göreve başlamalar 19 Ocak 2026 tarihinden itibaren başlayacaktır.
İSTENEN BELGELER
Göreve başlama esnasında adaylardan;
7.1. Aday Başvuru Formu (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
7.2. Mezuniyet belgesi veya diploma,
7.3. Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans formasyonu belgesi, varsa denklik belgesi,
7.4. Mal bildirimi (varsa),
7.5. Cumhuriyet başsavcılığından alınacak arşiv tarama raporu,
7.6. 6 adet vesikalık fotoğraf,
7.7. Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi,
7.6. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
7.7. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,
7.8. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu (güncel tarihli).
7.9. Erkek adaylar için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi,
7.10. E-devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kaydı belgesi (öğretmenlik için).
İstenen belgeleri tam olarak ibraz edenlerden, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik veya uygunsuzluk olanlar göreve başlatılmayacaktır.
Elektronik Başvuru Formundaki beyan ile ibraz edilen belgelerin uyumlu olmadığı tespit edilenler ile göreve başlamayanlar hakkında atama kararı iptal edilecektir.
Ataması iptal edilenler, 2025 yılı öğretmenlik atamalarında göreve başlamak üzere tercih yapamayacaklardır.
Adaylar göreve başlama işlemlerini şahsen yapacak olup posta, kargo vb. yollarla göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır.
Adayların göreve başlamaları, göreve başlatıldıkları okul müdürlüklerince MEBBİS modülüne işlenecektir.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA VE TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ