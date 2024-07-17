Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Ataşehir'de iş yerine silahlı saldırı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ataşehir'de iş yerine silahlı saldırı

        Ataşehir'de iş merkezine silahlı saldırı düzenlendi. İş yerine 3 adet mermi isabet etti. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 00:21 Güncelleme: 17.07.2024 - 00:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ataşehir'de iş yerine silahlı saldırı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, saat 22.00 sıralarında Kayışdağı Mahallesi Nasır Caddesi üzerinde bulunan motosiklet tamir ve bakımı yapılan bir iş yerinde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, plakası henüz bilinmeyen motosikletle seyir halinde olan 2 kişi, cadde üzerindeki motosiklet tamir ve bakımı yapan iş yerine silahla ateş açtı. İş yerinin camlarına 3 adet mermi isabet etti. İş yeri sahipleri silah sesi üzerine dışarı çıktı.

        Motosikletli saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri cadde üzerinde şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, cadde üzerinde 3 adet mermi kovanı bulundu.

        Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        #Ataşehir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜRKSAT 6A'da sıcak gelişme
        TÜRKSAT 6A'da sıcak gelişme
        'İran, Trump'a suikast planladı'
        'İran, Trump'a suikast planladı'
        Korkulan olmadı
        Korkulan olmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Türkiye karşıtı Senatör suçlu bulundu
        Türkiye karşıtı Senatör suçlu bulundu
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Beşiktaş'tan sürpriz hamle!
        Beşiktaş'tan sürpriz hamle!
        Başbakan'ın istifasını kabul etti
        Başbakan'ın istifasını kabul etti
        Galatasaray'dan Rusya seferi!
        Galatasaray'dan Rusya seferi!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Cenk Tosun resmen Fenerbahçe'de!
        Cenk Tosun resmen Fenerbahçe'de!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Covid-19'un yeni varyantları Türkiye'de var mı?
        Covid-19'un yeni varyantları Türkiye'de var mı?
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı resmen açıkladı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı