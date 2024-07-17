Ataşehir'de iş yerine silahlı saldırı

Olay, saat 22.00 sıralarında Kayışdağı Mahallesi Nasır Caddesi üzerinde bulunan motosiklet tamir ve bakımı yapılan bir iş yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, plakası henüz bilinmeyen motosikletle seyir halinde olan 2 kişi, cadde üzerindeki motosiklet tamir ve bakımı yapan iş yerine silahla ateş açtı. İş yerinin camlarına 3 adet mermi isabet etti. İş yeri sahipleri silah sesi üzerine dışarı çıktı.

Motosikletli saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri cadde üzerinde şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, cadde üzerinde 3 adet mermi kovanı bulundu.