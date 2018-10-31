Atatürk Arboretumu doğası ve tabiatıyla insaları büyülemeye devam ediyor. Hem güzel bir gün geçirmek, hem 2000’e yakın bitki türünün yer aldığı bir açık hava müzesini gezmek, hem de güzel fotoğraflar çekebilmek için bir gününüzü Atatürk Arboretumu için ayırabilirsiniz. İstanbul'da gizli kalmış bir cennet gibi karşımıza çıkan Arboretum, görülmeye değer güzellikler barındırıyor. Peki, Atatürk Arboretumu nerede ve nasıl gidilir? İşte, Atatürk Arboretumuna dair detaylar...

ATATÜRK ARBORETUMU NEREDE?

Atatürk Arboretumu, İstanbul Sarıyer’de, Kemerburgaz-Bahçeköy yolu üzerinde yer alıyor. Doğu sınırı İstanbul Boğazı’ndan 5 km, kuzey sınırı Karadeniz’den 8 km içeride kalan Atatürk Arboretum’unun farklı yönlere dönük irili ufaklı yamaç ve vadileri, değişik ağaç türlerinin yetiştirilmesine uygun düşen habitatları sağlıyor.

Ana giriş kapısının önünden Büyükdere ve Bahçeköy’ü Kemerburgaz’a bağlayan yolun geçtiği arboretum, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı bir danışma kurulu tarafından idare ediliyor.

ATATÜRK ARBORETUMUNA NASIL GİDİLİR?

Arabayla;

Atatürk Arboretumu’na arabayla gitmek oldukça kolay, önünde otoparkı da var o yüzden çok kalabalık olmadıkça park sorunu yaşayacağınızı sanmıyoruz. Arabayla gidecekseniz Maslak-Sarıyer istikametine doğru gitmeniz gerekiyor, sonra Orman Bölge Müdürlüğü’nü ve Hacı Osman’ı geçip Kilyos yolundan Bahçeköy’e ulaşabilirsiniz.

Toplu taşımayla;

Atatürk Arboretumu’na giderken metrobüsü de metroyu da kullanabilirsiniz, ama bu iki seçenekte de yine de bir otobüse binmeniz gerekiyor çünkü metroda veya metrobüste buraya yürünecek mesafede bir durak yok. Kullanabileceğiniz bazı otobüsler:

42T Taksim-Bahçeköy

Taksim’den kalkıp Beşiktaş, Ortaköy, Bebek, İstinye, Tarabya ve Çayırbaşı duraklarından da geçip Bahçeköy’e ulaşıyor. Bu güzergahın normal seyir süresi 50 dakika ama İstanbul trafiğini göz önünde bulundurunca buna bağlı kalıp plan yapmamakta ve yanılma payı bırakmakta fayda var her zaman. İstanbul Kart’la tek bilet basıyor.

42M Zincirlikuyu Metrobüs Durağı-Bahçeköy

Zincirkuyu’dan gidiyorsanız veya metrobüsü tercih edecekseniz Zincirlikuyu durağında inip bu otobüsü kullanabilirsiniz. Aynı zamanda metroyu kullanıp 4. Levent, Maslak veya Hacı Osman metro duraklarında inip de bu otobüs hattını kullanabilirsiniz çünkü bu duraklardan geçiyor. Otobüs Zincirlikuyu Metrobüs Durağı’ndan kalkıp 4. Levent Metro, Maslak, Orman Bölgesi Müdürlüğü, Hacı Osman, Çayırbaşı duraklarından da geçip Bahçeköy’e varıyor. Hattın seyir süresi 50 dakika ama trafiğe göre bu değişiklik gösterebilir tabiki.

153 Sarıyer-Bahçeköy

Sarıyer’den kalkıp Büyükdere Caddesi ve Çayırbaşı duraklarından da geçerek Bahçeköy’e varıyor.

42HM Hacı Osman Metro-Bahçeköy

Metro kullanmak isterseniz M2 Yenikapı-Hacı Osman hattının son durağı olan Hacı Osman Durağı’nda inip bu otobüsü kullanabilirsiniz. Otobüs çok kısa aralıklarla katlıyor bu yüzden Hacı Osman’da inince çok beklemenize gerek kalmayacaktır, zaten Bahçeköy’e oldukça yakın olduğundan seyir süresi yaklaşık 23 dakika gösteriyor. Trafiğe göre değişebilse de çok uzun sürmeden ulaşabilirsiniz.

59RK Rumeli Hisarüstü

Boğaziçi Üniversitesi’nden kalkıyor ve Arıköy’e gidiyor. Hem Rumeli’den gidenler için oldukça kullanışlı bir hat, hem de artık M2 metrosunda Levent durağından Boğaziçi Üniversitesi’ne aktarma yapabildiğiniz için metroyu da kullanabilirsiniz. Sefer süresi yaklaşık 50 dakika. Oldukça sık kalkıyor otobüs ama bazı saatlerde varış noktası değişebiliyor.

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