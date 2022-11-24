24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanırken, başöğretmen unvanına sahip Mustafa Kemal Atatürk de anılıyor. Türk dilinde ve eğitimde yaptığı değişiklikler ile de tanınan Atatürk'e bu unvan 11 Kasım 1928 yılında, Türk halkı tarafından verildi. Peki, Atatürk'e neden başöğretmen unvanı verildi?