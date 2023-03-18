Atatürk'ün Çanakkale Savaşları ile ilgili okuduğu ilk kitap!

Bu kitabın en önemli özelliği yazarının kimliğinde gizli. Gelibolu'daki yenilgi sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşa katılmaya ikna edebilmek için İngiliz Savunma Bakanlığı tarafından kendisine verilen görev için Gelibolu'ya geliyor. Burada aslında İngiliz birliklerinin onurlu bir geri çekilme sağladığını bunu ele geçirilen çok sayıda Türk askerlerinin günlüklerinden de anlayabildiklerini, Türk subayların günlüklerinde İngilizler için 'Biz yanlış dostlar seçmişiz.