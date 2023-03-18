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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk'ün Çanakkale Savaşları ile ilgili okuduğu ilk kitap!

Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları ile ilgili okuduğu ilk kitap olan 'Gallipoli'nin 1916 yılı baskısının bir nüshası Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde sergileniyor

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  • Atatürk'ün Çanakkale Savaşları ile ilgili okuduğu ilk kitap!

    Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde, Çanakkale Savaşları'na ait birçok özel belge, arşiv ve koleksiyon kitaplar yer alıyor.
  • Atatürk'ün Çanakkale Savaşları ile ilgili okuduğu ilk kitap!

    DHA'nın haberine göre kitaplar arasında ise Çanakkale Savaşları'nda gösterdiği başarıyla 'Anafartalar Kahramanı" olarak ün kazanan Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları ile ilgili okuduğu ilk kitap yer alıyor.
  • Atatürk'ün Çanakkale Savaşları ile ilgili okuduğu ilk kitap!

    İngiliz yazar John Masefıeld tarafından yazılan 'Gallipoli' isimli kitabın 1916 yılı baskısından bir nüshası merkezde sergileniyor.

     
  • Atatürk'ün Çanakkale Savaşları ile ilgili okuduğu ilk kitap!

    "ATATÜRK, METİNLERİNİ DÜZELTİP, ÜZERİNE ÇOK SAYIDA NOT ALMIŞTIR"

    Mustafa Kemal Atatürk hayattayken Çanakkale Savaşları'na ilişkin birkaç tane kitap okuduğunu belirten Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi Sorumlusu ve İdari Uzman Yusuf Kartal, "Onlardan bir tanesi John Masefıeld'in yazdığı Gallipoli (Gelibolu) kitabı.
  • Atatürk'ün Çanakkale Savaşları ile ilgili okuduğu ilk kitap!

    Atatürk'ün bu kitabı okuyup, üzerinde çok sayıda düzeltme yapmış olduğunu biliyoruz. Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde de bu kitabın orijinal basımı, nüshalarından biri bulunuyor.
  • Atatürk'ün Çanakkale Savaşları ile ilgili okuduğu ilk kitap!

    Bu kitabın en önemli özelliği yazarının kimliğinde gizli. Gelibolu'daki yenilgi sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşa katılmaya ikna edebilmek için İngiliz Savunma Bakanlığı tarafından kendisine verilen görev için Gelibolu'ya geliyor. Burada aslında İngiliz birliklerinin onurlu bir geri çekilme sağladığını bunu ele geçirilen çok sayıda Türk askerlerinin günlüklerinden de anlayabildiklerini, Türk subayların günlüklerinde İngilizler için 'Biz yanlış dostlar seçmişiz.
  • Atatürk'ün Çanakkale Savaşları ile ilgili okuduğu ilk kitap!

    İngilizler dünyanın en iyi savaşçıları' gibi gerçeği yansıtmayan notlarda içerisinde barındıran bir kitap. Çanakkale Savaşları'nın önemli isimlerinden biri olan Mustafa Kemal Atatürk'te, John Masefıeld´in yazmış olduğu tüm bu propaganda metinlerini düzelterek kitap üzerine çok sayıda not almıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayattayken Çanakkale Savaşları'na ilişkin okumuş olduğu ilk kitap" dedi.
  • Atatürk'ün Çanakkale Savaşları ile ilgili okuduğu ilk kitap!

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