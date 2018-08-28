Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki 2 bin 200 yıllık Aigai Antik Kenti'nde, şehrin kutsal alanı Athena Tapınağı'nın çok sayıda kalıntısının su kuyusundan çıktığı belirtildi. Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin, yaklaşık 9 metrelik su sarnıcında ulaşılan kalıntıların Bizanslılar tarafından gömüldüğünü söyledi
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Batı Anadolu'da kurulan 12 Aiol kentinden biri olan, tarihi M.Ö. 8'inci yüzyıla kadar uzanan Köseler Mahallesi yakındaki Aigai Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları tarihe ışık tutuyor.
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DHA'nın haberine göre Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin kazıya başkanlık ederken, arkeoloji bölümü öğrencilerinden oluşan 32 kişilik ekip görev yapıyor. 2004 yılından beri sürdürülen kazılarda, antik kentin ancak yüzde 1'lik kısmının ortaya çıkarılabildiği belirtildi.
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Kazılar hakkında bilgi veren, bu yıl çalışmaların kutsal alanlarda sürdüğünü, Athena Tapınağı'nı ortaya çıkarmak için çalıştıklarını ifade eden Kazı Başkanı Doç. Dr. Sezgin, "2004 başlayan kazılarda özellikle kamu yapılarına yoğunlaştık. Meclis binasını kazdık, antik yolları ortaya çıkardık. Kentin yüzde 1'i ancak ortaya çıkarılabildi."
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"Athena kutsal alanı ise kentin en büyük kutsal alanı. Burada büyük bir tapınak ve önünde sunak var. Elimizdeki arkeolojik veriler, bu tapınağın Athena Tapınağı, önündeki sunağın da Zeus Sunağı olduğunu gösteriyor."
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"Sunağın dibinde büyük bir sarnıçla karşılaştık. Su kuyusunun içinde tapınakla ilgili çok fazla buluntuyla karşılaştık. Tapınak yıkıldıktan sonra enkaz su sarnıcının içine gömülmüş. Tapınakla ilgili çok fazla bilgimiz yoktu. 13'ncü yüzyılda buraya gelen Bizanslılar tapınağın bütün enkazını sarnıcın içine doldurmuşlar."
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"Sarnıcın derinliği yaklaşık 9 metre civarında. Hala tapınakla ilişkili parçalar çıkıyor. Bu tapınak günümüzden yaklaşık 2 bin 200 yıl öncesine ait. Kent 3'üncü yüzyılda terk ediliyor. Kenti terk eden insanlar, Pagan dinine inanıyor."
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"Yani çok tanrılılar. Yaklaşık bin yıl sonra gelen Bizanslılar, pagan dininin tapınaklarını yok etmek istiyor. Sarnıcın içine Bizanslılar, enkazı doldurmuş. Sarnıçtan çıkan kalıntılarla tapınağın neye benzeyeceği konusunda bilgimiz olmaya başladı. Tarihin içinden tarih çıktı. Sarnıcın içine atılmasaydı, parçalar belki başka yerlere götürülecekti" dedi.
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ZİYARETÇİ SAYISI SON 5 YILDA 5 KAT ARTTI
Aigai Antik Kenti'ne son dönemde çok sayıda ziyaretçi geldiğini ifade eden Doç. Dr. Sezgin, "Özellikle bahar aylarında ziyaretçi sayısı yoğunlaşıyor. 5 yıl öncesine göre ziyaretçi sayısı 5 kat arttı. Yurtdışından da ziyaretçiler geliyor. 2004 yılından bu yana sürdürülen çalışmalarda çok sayıda eser ele geçti."
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"Her yıl sonunda kazıda ortaya çıkarılan eserler, Manisa Müzesi'ne teslim ediliyor. Depolarda çok sayıda Aigai eseri var. Yapımı süren yeni arkeoloji müzesinde özel bir Aigai salonu olacak ve eserler orada sergilenecek."
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"Kazıda ortaya çıkarılan eserlerden biri Hestia tanrıçasıdır. Kentin birliğini, dirliğini sağladığına inanılan bir heykel. Yaklaşık 2 metre 60 santim boyunda, görkemli bir tanrıça heykeli. Bu heykel oldukça ilgi çekici" diye konuştu.
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