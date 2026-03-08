Athletic Bilbao: 0 - Barcelona: 1 | MAÇ SONUCU
İspanya LaLiga'nın 27. haftasında Barcelona, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti. 68. dakikada Lamine Yamal'ın golüyle ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkaran lider Barcelona, puanını 67'ye yükseltti ve 63 puanı bulunan 2. sıradaki Real Madrid'le arasındaki farkı 4'e çıkardı. Athletic Bilbao ise haftayı 35 puanla tamamladı.
İspanya LaLiga'nın 27. haftasında Barcelona, Athletic Bilbao'ya konuk oldu. San Mames'ta oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Barcelona oldu.
Barcelona'ya zorlu deplasmanda galibiyeti getiren golü 68. dakikada Lamine Yamal kaydetti.
18 yaşındaki Lamine Yamal, bu sezonki 23. lig maçında 14. golünü attı.
BARÇA FARKI 4'E ÇIKARDI
Bu gaibiyetin ardından üst üste 3. kez kazanan Barcelona, puanını 67'ye yükseltti ve Real Madrid ile puan farkını 4'e çıkardı. Athletic Bilbao, 35 puanla 9. sırada kaldı.
İspanya Ligi'nde gelecek hafta Athletic Bilbao, Girona'ya konuk olacak. Barcelona, Sevilla'yı ağırlayacak.
