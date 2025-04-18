Athletic Bilbao: 2 - Rangers: 0 | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Athletic Bilbao ile Rangers kozlarını paylaştı. 0-0 biten ilk maçın rövanşını İspanyol temsilcisi 2-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 0-0 berabere kaldığı maçın rövanşında evinde Athletic Bilbao, Rangers'ı konuk etti.
San Mames Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı. Athletic Bilbao, toplam skorda 2-0 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı. Rangers ise turnuvaya veda eden takım oldu. Athletic Bilbao'nun gollerini 45+4'üncü dakikada penaltıdan Ohian Sancet ile 80'inci dakikada Nico Williams kaydetti.
0-0 berabere biten ilk maçın ardından tur biletini alan taraf Athletic Bilbao oldu.