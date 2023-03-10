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Atiba'dan futbola veda kararı - Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ta bir devir sona eriyor. Atiba Hutchinson sezon sonunda futbola veda kararı aldı. Kanadalı orta saha oyuncusu Beşiktaş'ın son 10 yılında damga vurdu

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  • Atiba'dan futbola veda kararı - Beşiktaş haberleri

    Beşiktaş'ta 10'uncu sezonunu geçiren Atiba Hutchinson vedaya hazırlanıyor.
  • Atiba'dan futbola veda kararı - Beşiktaş haberleri

    40 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı.
  • Atiba'dan futbola veda kararı - Beşiktaş haberleri

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  • Atiba'dan futbola veda kararı - Beşiktaş haberleri

    Kanada Milli Takımı'yla 2022 Dünya Kupası'nda forma giyen tecrübeli futbolcu, en büyük hayallerinden birini gerçekleştirmişti.
  • Atiba'dan futbola veda kararı - Beşiktaş haberleri

    Beşiktaş ile 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve siyah beyazlı kulübün efsaneleri arasına giren Atiba Hutchinson, 10 sezonda 333 resmi maça çıktı. 26 gol atan Atiba, 37 de asist yaptı.
  • Atiba'dan futbola veda kararı - Beşiktaş haberleri

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  • Atiba'dan futbola veda kararı - Beşiktaş haberleri

    Atiba'nın Beşiktaş'ta idari görevde bulunma ihtimali de var. Bu durum sezon sonunda netleşecek.
  • Atiba'dan futbola veda kararı - Beşiktaş haberleri
  • Atiba'dan futbola veda kararı - Beşiktaş haberleri

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