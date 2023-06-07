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Atiba Hutchinson, Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş sezonun son haftasında Konyaspor'u konuk ederken siyah-beyazlıların simgeleşmiş ismi Atiba Hutchinson da maç öncesinde taraftara veda etti

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Atiba Hutchinson, Beşiktaş'a veda etti

    Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Arabam.com Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş, 10 yıldır siyah-beyazlı formayı giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Atiba Hutchinson'a veda töreni düzenledi.
  • Atiba Hutchinson, Beşiktaş'a veda etti

    Siyah-beyazlı futbolcular sahaya arkasında Atiba'nın forma numarası 13'ün yer aldığı ve İngilizce "Teşekkürler Atiba" yazan tişörtlerle çıkarken, orta saha yuvarlağına "Ayrılıklar da sevdaya dahil" yazılı bir pankart açıldı.
  • Atiba Hutchinson, Beşiktaş'a veda etti

    Takım arkadaşlarından sonra anonsla sahaya çıkan tecrübeli futbolcuyu, Beşiktaş taraftarlarının yanı sıra ısınmaya devam siyah-beyazlı ve Konyasporlu oyuncular da alkışladı.
  • Atiba Hutchinson, Beşiktaş'a veda etti

    Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Atiba'ya çiçek ve plaket verirken, kapalı tribünde yer alan taraftarlar, tribünlere çağırdığı Atiba'ya çiçek ve konfeti atarak veda etti.
  • Atiba Hutchinson, Beşiktaş'a veda etti

    Siyah-beyazlı takımda geçirdiği 10 sezonluk kariyerinde 3 şampiyonluk, birer TFF Süper Kupa ve Türkiye Kupası zaferi yaşayan Atiba, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. 
  • Atiba Hutchinson, Beşiktaş'a veda etti

    Beşiktaş Futbol Takımı'nda geçen günlerde, 10 yıldır forma giyen Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson'a veda organizasyonu düzenlenmişti. 
  • Atiba Hutchinson, Beşiktaş'a veda etti

    Organizasyona kulüp asbaşkanı Emre Kocadağ, Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip, futbolcular ile BJK Nevzat Demir Tesisleri personeli katılmıştı. 
  • Atiba Hutchinson, Beşiktaş'a veda etti

    Takıma hitaben bir konuşma yapan Atiba Hutchinson, şu ifadeleri kullanmıştı: 

    "Herkese çok teşekkür ederim. Bu kapıdan girdiğimden beri 10 sezon oldu. Buradaki herkesten çok fazla sevgi gördüm. Buradaki herkes burayı benim için özel kılmıştır. Kendimi burada hep evimde gibi hissettim. Şenol Güneş hocam beni her zaman destekledi, bunun için kendisine çok teşekkür ederim. On yıl içinde yaşadığım her şey çok güzeldi. Şimdi veda etmem gerekiyor"
  • Atiba Hutchinson, Beşiktaş'a veda etti

    "Burası harika bir yer. Emre Kocadağ'a bana verdiği destek için minnettarım. Arkadaşlarımla üç şampiyonluk yaşadık. Her zaman beni ileri iten güç arkadaşlarım oldu. Bana verdikleri her şey için arkadaşlarıma minnettarım. Sahada her zaman her şeyimi vermeye çalıştım"

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