Takıma hitaben bir konuşma yapan Atiba Hutchinson, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Herkese çok teşekkür ederim. Bu kapıdan girdiğimden beri 10 sezon oldu. Buradaki herkesten çok fazla sevgi gördüm. Buradaki herkes burayı benim için özel kılmıştır. Kendimi burada hep evimde gibi hissettim. Şenol Güneş hocam beni her zaman destekledi, bunun için kendisine çok teşekkür ederim. On yıl içinde yaşadığım her şey çok güzeldi. Şimdi veda etmem gerekiyor"