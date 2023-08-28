Atık yağ geri dönüşüm fabrikasında "Pes" dedirten olay!
Mersin'de, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Atık yağ geri dönüşüm fabrikasına düzenlenen operasyonda, 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor
Giriş: 28.08.2023 - 10:51 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:58
Mersin'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte piyasaya kaçak akaryakıt sürüldüğü bilgisine ulaştı.
ATIK YAĞ GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINA OPERASYON
DHA'da yer alan habere göre ekipler, yapılan çalışmanın ardından bir atık yağ geri dönüşüm fabrikasına operasyon düzenledi.
30 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.