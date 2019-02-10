Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atiker Konyaspor'un konuğu Yeni Malatyaspor'du.



Mücadelenin ilk yarısının son anlarında Atiker Konyaspor penaltı kazandı. Ancak hakem Halil Umut Meler, VAR uyarısının ardından pozisyonu izledikten sonra kararını iptal edip Jevtovic'e aldatmaya yönelik hareketten dolayı sarı kart gösterdi.



İkinci yarıya Malatya etkili başladı. 61. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Bifouma'nın vuruşu direkte patladı.



74. dakikada konuk ekibin golü geldi. Ahmet Ildız'ın pasında çaprazda topla buluşan Aleksic düzgün bir vuruşla köşeden fileleri havalandırdı: 0-1.



83. dakikada Konya'dan Jahovic kaleci Farnolle'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterirken atışı kullanan Jahovic, skora dengeyi getirdi.



Karşılaşmanın son anları nefes keserken 90+1'de Malatya'dan Aboubakar Kamara rakibinden sıyrılıp çizgiye indi ve içeri çevirdi. Ömer Şişmanoğlu yakın mesafeden topu boş kale yerine auta gönderdi.



90+6'da ise Konyaspor kullanılan köşe vuruşunda savunmanın elle müdahale ettiğini öne sürüp penaltı bekledi. Pozisyonu VAR'dan izleyen Halil Umut Meler devam kararı verirken mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 34'e, Atiker Konyaspor ise 33'e yükseltti.

Yeni Malatyaspor'un kalecisi Farnolle, sebep olduğu penaltının ardından sarı kart gördü. Tecrübeli kaleci, haftaya oynanacak Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

Yeni Malatyaspor'un bulduğu golden önce taç tartışması yaşandı. Konyaspor cephesi topun Kamara'dan çıktığı yönünde itiraz etse de hakem Halil Umut Meler gol kararını değiştirmedi.