        Atila Gerin: Bizim için bir puan kıymetli - Futbol Haberleri

        Atila Gerin: Bizim için bir puan kıymetli

        Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Çocukları tebrik ediyorum. Mücadeleye devam etmeleri çok kıymetli. Bizim için bir puan kıymetli" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 21:06 Güncelleme: 04.02.2026 - 21:06
        "Bizim için bir puan kıymetli"
        Ziraat Türkiye Kupası B grubu 3. maçında konuk olduğu Gençlerbirliği'yle 2-2 berabere kalan Eyüpspor'un teknik direktörü Atila Gerin, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "BİZİM İÇİN BİR PUAN KIYMETLİ"

        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Gençlere vereceğimiz direnç ve reaksiyon bizim için fazlalaşıyor. Çok büyük kazanımlar elde ediyoruz. Çocuklarıma söylemiştim çok bir şey istemeyeceğim sizden diye. Çünkü çok çalışmadık bir şey gösteremedik çocuklara. Daha antrenman yapamadık hepsi birer antrenman yaptı. O yüzden bu çocuklara çok fazla bir şey istemedik ama futbolun temel prensipleri var. Bu temel prensipleri uyguladıktan sonra savunmada ve hücumda en önemli şey mücadele edebilmek ve bu mücadeleyi futbolseverleri iyi bir mücadeleyle iyi bir dayanışma ile iyi bir yardımlaşmayla oyun disipliniyle göstermemiz gerektiğini söyledik. Çocukları tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Süper Lig’in ciddi bir takımına çocukların direnç göstermesi mücadele etmesi beni mutlu ediyor. İlk 20-25 dakika çok başarılı değildik. Geriye düştük geriden gelmeleri zaten daha değerli. Bu aralar geriden gelmeye alıştık. Çocukları tebrik ediyorum. Mücadeleye devam etmeleri çok kıymetli. Kaybedebilirdik ama kazanabilirdik de maç gitti geldi. Bizim için bir puan kıymetli" diye konuştu.

